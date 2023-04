Seriál ZOO: Haďákovy vize diváky nezaujaly. Prý se na to nedá koukat

Když tvůrci seriál pojmenovali „ZOO“ a hlavní roli v něm dostali chůva a soudce, kteří neměli se zoologickou zahradou nic společného, diváci to ještě rozdýchali. Zkrátka si zvykli, že ze ZOO je tam příhod o něco méně. Navíc to bohatě vynahrazovala hospodyňka Ilonka, která je vůbec jedním z nejbáječnějších článků celé sestavy. Teď však do děje vstoupily Haďákovy vize.

Šimon Bilina miluje magii

Nutno říct, že představiteli Haďáka Šimonu Bilinovi se to zřejmě hraje velmi dobře. Sám má zálibu v ezoterice, baví ho energie – jedním z jeho nejlepších kamarádů je ostatně Tomáš Klus, který je sám velmi vědomým člověkem. Ono to do děje ale zkrátka moc nesedí. Celé to působí nedotaženě, Anča si z toho dělá spíše srandu, ačkoliv Haďák tak vypadá vlastně pořád a nikdo ještě nepochopil, jak to v té jeho hlavě vlastně funguje.

„Na začátku byl super, ale od doby, co je s Ančou, stojí za houby. Tyhle vidiny tomu nasadily korunu. Jinak Šimon je velkej sympaťák,“ zamýšlí se divačka Bára. „Haďák a vize, hloupější zápletku jsem neviděla,“ píše Ester. „Zlatá malárie, to mělo aspoň smysl. Ty vize jsou absolutní kravina – a ještě je nacpat do každého dílu,“ píše divačka Dana a upozorňuje na problém, který Adam řešil na začátku. Byl totiž nemocný, nikdo to ale nesměl vědět.

Viky nemůže mít chvíli klid

„Mě zajímá, jestli ty vize myslí vážně, nebo to tam nastražil a dělá, že je má,“ předpokládá divačka Anna, že by to snad ještě mohlo mít nějaké rozuzlení. Jak to ale vypadá, postupně se to začne vytrácet a bude to jen další zápletka navíc, která v kontextu celého seriálu nemá význam. Mnohem snesitelnější by bylo, kdyby se s Ančou nastěhovali do starého baráčku, který by rekonstruovali, případně by ta holka otěhotněla po pár měsících vztahu. Alespoň by to do rodinného seriálu pasovalo o chlup více.

To však není jediná zápletka, která diváky příští týden čeká. Viky pořád krachuje firma, protože jí Kamil prostě nedá pokoj. Viky se stále nepochopitelně vůbec nebaví se svými sestrami, ačkoliv jinou rodinu nemá. Hází očko na Marka, je naštvaná na Petra, jehož děti u ní – bůhvíproč – bydlí. Dočkáme se v tomto seriálu alespoň trochy štěstí?

