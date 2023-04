Seriál ZOO: Viky Janečková má napilno. Opustila Petra, žárlí na Marka a flirtuje s Filipem

Těšili jsme se na romantickou zápletku Viky a Petra, kteří konečně našli své štěstí a společně vychovávají vytouženého syna, ale všechno je jinak. Mladá maminka se totiž vrátila bez svého soudce, který stále buduje kariéru v zahraničí, kdežto ona se zoufale snaží udržet svou firmu i s plačícím miminkem za zády, a to není vždycky jednoduché. Hned několik klientů jí totiž přebere zrádný expřítel Kamil, který si vždy našel cestu, jak Viky uškodit.

Kdo nakonec Viky zachrání?

Ta však nemá v nikom oporu. Danuše pohlídá, když ji Viky zavolá, jinak se ale kolem moc neobjevuje. Filip má sice pro Viky zřejmě slabost, ale také má svou práci a známosti. Sid má zase Adama, který řeší problémy s dědou, a Ilonka je pravou rukou zločince Charlieho, který teď hrozí, že celou firmu přesune do Českých Budějovic. To pochopitelně ohrožuje její pracovní pozici, z čehož není dvakrát nadšená. Kdo tedy Viky zbyl? Mařenka, který na ni kouká zamilovaným pohledem, ale zároveň má Terezu? Není to trochu nefér?

A co Kamil, který evidentně přišel o všechny dámy, jež mu zpříjemňovaly všední dny, protože v práci – byť před Viky předstírá něco jiného – se mu evidentně nedaří? Zaútočí na její firmu? Nebo se ji dokonce bude snažit dostat zpět? Není tajemstvím, že se ji ze začátku snažil dostat zpátky, co mu síly stačí, a nezdráhal se použít k tomu i vydírání – posílal na Viky exekutora, podával žaloby, ničil jí pověst… Že by Kamil byl tím, u koho Viky nakonec najde bezpečí? Je to sice nepravděpodobné, ale u tvůrců televizních seriálů člověk nikdy neví. Navíc je vidět, že něco vzniká mezi ní a Filipem, což by byl jistě báječný otec pro malého Péťu, který toho svého vlastního moc nezajímá.

Vztah Adama a Sid ohrozí žárlivost

Životní kroky čekají také Adama a Sid. Díky pomoci Raula s dědečkem si možná koupí svůj byt, bude to však zamilované dvojici stačit? Dojde na svatbu a těhotenství, které již jednou dědičce sklářského impéria přišlo na mysl? Haďák se z nepříjemného bručouna totiž proměnil v báječného přítele, který své milé snese modré z nebe. A tak je jasné, že je jistě ještě čekají nějaké ty milostné zápletky.

Všiml si někdo, že jako zázrakem zmizela linka Danuše a Raula, která by byla báječným příkladem situace, kdy se do sebe zamilují dva lidé z jiných světů? Danuše, soudkyně Ústavního soudu, která by na všechno v životě chtěla řád, a Raul, vášnivý rybář, který se vzdal rodinného dědictví, aby mohl žít život podle sebe. Škoda, že tomu ve scénáři nedali o maličko větší prostor.

Jak to ale všechno dopadne, zda vztah Adama a Sid zničí žárlivost, nebo proč se novopečená maminka Viky takřka zhroutí, když vypadne šuplík z kuchyňské linky, to už se dozvíme dnes večer na Primě.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

