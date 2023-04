Klára (32): Partner si po narození dcery našel milenku. Považuje to za své právo

Když se nám narodila dcera Barunka, byla jsem šťastná. Šlo o jedny z nejhezčích chvil, které jsme s Petrem zažili. Na dítě jsme si ale museli počkat několik let a náš vztah to hodně poznamenalo. Přesto jsme to zvládli a Petr byl vždycky nejlepší chlap, jakého jsem si mohla přát. Možná o to více mě překvapilo, co se stalo po porodu.

Toužila jsem se líbit, říká Klára

Přečkala jsem šestinedělí, které bylo u nás doma zkrátka pohodové. Byla jsem za to moc vděčná, chodila jsem často lesem na procházku, nemusela jsem pracovat. Konečně mě zaplavil ten vytoužený klid, po kterém jsem tolik prahla. Barunce byly asi dva měsíce, když jsem pocítila, že nechci být jenom mámou, ale také znovu atraktivní ženou, která se cítí dobře.

Neměla jsem vždycky čas na to, abych si oblékla nějaké sexy prádlo, natož si vyžehlila bílou košili. Ale zašla jsem si ke kadeřníkovi, chodila jsem na nehty a každý den jsem se snažila namalovat. Měla jsem na mysli, že chci pro Petra zůstat atraktivní. Když jsem jeden večer cítila, že už chci „naskočit zpátky do sedla“ a užít si báječný sex, Petr mě odmítl. „Vždyť jsi máma,“ zaznělo z jeho úst.

Jako chlap na to mám právo, dušoval se Petr

Zůstala jsem jako opařená. Co na tom, že jsem máma, to už se nikdy nesmím milovat? Možná tehdy mi došlo, že mě možná vidí jinak, než bych chtěla. Trvalo však jen pár dní, než vyšel s pravdou ven. „Začal jsem si s Anetou. Myslím, že to pochopíš, pořád tě miluju, ty jsi ale teď máma naší dcery a já s tebou nedokážu spát. Neumím o tobě takhle přemýšlet. Myslím, že nám to nakonec pomůže. Jako chlap na to mám přece právo,“ mluvil jako robot. „Jsi ty vůbec normální?“ vykřikla jsem.

Následovala série šílených hádek, kdy jsem měla pocit, že se nám zhroutil svět. Já jsem si opravdu přála mít s ním plnohodnotný vztah a vůbec jsem nedokázala pochopit, kde vůbec bere tu drzost, aby takhle zrazoval moji důvěru. Pokaždé, když se zpozdil v práci, mě jímala hrůza. Neměla jsem ale odvahu ptát se, kde se s Anetou, jeho kamarádkou od dětství, se kterou by nikdy nic neměl, jak kdysi tvrdil, vlastně scházejí.

Přemýšlím ale, zda je to něco, co dokážu akceptovat? Změní se to někdy? Změnila jsem se z Madonny v jeho očích na Matku Terezu? Nebo co je vlastně za problém? Pokud se zamiloval jinde, proč neodejde? To si myslí, že tohle vážně budu tolerovat? A mám rozbít rodinu půlročnímu dítěti?

Zdroj: autorka vycházela z rozhovoru s hlavní aktérkou Klárou

