Temná stránka Matky Terezy: Děti léčila ve strašných podmínkách, svatořečení si možná nezasloužila

Anděl chudých. Takovou přezdívku si za své konání během svého života vysloužila indická misionářka albánského původu Matka Tereza. Její rodné jméno bylo však úplně jiné. Agnes Gondža Bojadžiuová se narodila v makedonském městě Skopje, ale většinu svého života strávila v indické Kalkatě na misionářské misi.

Její činnost se během několika let rozrostla v globální iniciativu. Pod řádem Misionářek milosrdenství bylo v době její smrti angažováno více než 4 tisíce jeptišek v 610 misiích a 123 zemích. Svatořečená nositelka Nobelovy ceny za mír však byla a stále je terčem několika kontroverzních spekulací. Co je na nich pravdy?

Opravdu svatá Tereza?

Nikdo není dokonalý. Svatá pravda pasuje i na osobnosti typu Matky Terezy. Bezchybnost by byla na hranici pohádky a mýtu. I v jejím příběhu najdeme hned několik černých puntíků, které její odkaz poněkud pokřivují. O to bolestivější je podobné odhalení ve chvíli, kdy je její odkaz budován s tak hlubokou láskou v srdci.

Svatá Matka Tereza

- Za své humanitární dílo získala řadu ocenění: Templetonovu cenu, Nobelovu cenu míru, britský Řád za zásluhy a nejvyšší indické civilní vyznamenání Bharat Ratna.

- Blahoslavenou byla prohlášena roku 2003 a svatořečena byla 4. září 2016.

- V roce 1996 byl natočen film Matka Tereza: Anděl pekla, v němž byla obviněna ze solidarity s diktátorskými režimy.

První pochybnosti začaly hlasitě zaznívat veřejným prostorem v roce 1994, kdy ještě za jejího života vznikl dokumentární film Anděl pekla. Narážka na přezdívku „anděl chudých“ si rozhodně nebrala servítky. Z filmu vycházelo najevo hned několik šokujících faktů, které se týkaly nedostatečné zdravotní a sociální péče v útulcích fungujících pod „značkou“ Matka Tereza.

Podle režiséra projektu v těchto místech vznikl tzv. „kult smrti a utrpení“. Nemocní nedostávali utěšující prostředky, aby se během umírání přiblížili tomu, jak se cítil sám Kristus na kříži. Sama Matka Tereza veřejně v rozhovoru tento postup potvrdila: „Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením bohatší.“

O to paradoxnější je skutečnost, že samotná Matka Tereza během svých posledních dnů využívala v nemocnici nejluxusnější technické vybavení a pravidelně pobírala utišující léky proti bolesti. Evidentní pokrytectví však ještě zhoršují zkušenosti, o kterých hovořili lékaři, kteří střediska zmíněných misionářek navštívili. Nebylo zde nic nenormálního aplikovat již použitou jehlu do žíly, což byl jen vrchol strašných hygienických podmínek.

Kde jsou ty peníze?

O tom, že si Matka Tereza nezaslouží být svatou, pojednává také analytický dokument kanadských vědců z univerzit v Ottawě a Montrealu. Ten nese název Temná stránka Matky Terezy. Autoři došli k závěru, že blahořečení této osobnosti je výsledkem dobře odvedené PR kampaně. Zmiňují právě pochybnou péči o nemocné, ale také problematické politické kontakty, správu nad velkým obnosem peněz a nekompromisní názory na antikoncepci a potraty. V souhrnu se tak hned několik vlastností, zkušeností a názorů jen těžko slučuje s přídomkem svatá.

Právě štědré finanční dary se mnohokrát staly terčem kritiky. Řád Matky Terezy totiž přijal mnoho peněz třeba také od haitského diktátora Papa Doc. Samotný řád však moc štědrý v rámci humanitární pomoci nikdy nebyl. Ve vzduchu tak zůstává otázka, co se dělo s obrovskou sumou peněz, kterou řád získával pravidelně od chvíle, kdy za svoji činnost získala Matka Tereza v roce 1979 Nobelovu cenu za mír.

Bylo by však nespravedlivé potírat dobro, kterým inspirovala lidi k solidaritě a životě v těžkých podmínkách. Naděje a láska zde samozřejmě zvítězila nad smrtí a chudobou, otázka však zůstává, za jakou cenu.

Zdroje: Česká televize, wionews.com, Mother Teresa: For the Love of God, Mother Teresa – Saint of Darkness, Matka Tereza: Anděl pekla

