Kristus z Ria bude pokořen. Nápad politika, který zemřel na koronavirus, finišuje

Jedna z nejikoničtějších památek města Rio de Janeiro bude mít konkurenci. Socha Krista Spasitele, který žehná z kopce Corcovado, je co do výšky překonána novým výtvorem v brazilském Encantadu. Projekt další sochy Ježíše Krista vymyslel politik, který zemřel na koronavirus. To však neohrožuje probíhající práce na výstavbě fascinujícího brazilského monumentu.