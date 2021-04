Nadějný příběh seniorky po očkování. 104letá žena přežila dvojnásobnou nákazu koronavirem

Nemocniční personál stojí s plastovými kryty přes obličej a tleská vestoje staré dámě, kterou právě propouštějí z nemocnice. Unikátní příběh Carmen Hernandezová má šťastný konec. Během jednoho roku se totiž nakazila koronavirem už podruhé. Poprvé byla diagnostikována v červnu minulého roku, kdy se nakazila v pečovatelském domě v San Jose, kde žije dlouhých 25 let.

Nákaza i po očkovací dávce

Vzhledem k tomu, že je Carmen neuvěřitelných 104 let, byla na očkování vybrána mezi prvními v Kolumbii. Když se po první nákaze v minulém roce díky izolaci a péči lékařů v pečovatelském domě bez velkých komplikací uzdravila, zdálo se, že blížící se vakcína už ji od potenciální nákazy ochrání.

V únoru 2021 tak dostala první dávku vakcíny Sinovac, ale nečekaně byla v březnu podruhé pozitivně testována na COVID-19. Tentokrát ji museli preventivně převézt do Fakultní nemocnice San Rafael de Tunja, kam ji umístili na JIP, aby byla pod pečlivým dohledem lékařů a zdravotních sester.

Tento týden jí lékaři sdělili radostnou zprávu, že je uzdravena. Byla tak převezena sanitkou zpět do svého pečovatelského domu. Zdravotní pracovnice Gina Gomezová pro NBC News uvedla: „Je to starší pacientka s vynikajícími fyzickými schopnostmi, což dokázala tím, že dvakrát odolala nákaze koronaviru. Díky Bohu, že si vedla tak dobře a tento virus porazila.“

Pocit naděje

Ředitelka nemocnice Yamit Noé Hurtado na adresu Carmen Hernandezové zmínila, že pokud v tak pokročilém věku přežila bez závažných problémů dvě nákazy koronavirem, dodává tak lékařům, ale také celému světu naději.

Carmen musela vydržet dlouhých 21 dní v izolaci na JIP, kde ji do bezpečnostních oděvů oblečení lékaři a sestry pečlivě sledovali. COVID-19 ale zdaleka nebylo to nejhorší, co za svůj život musela po zdravotní stránce zvládnout. V minulosti totiž překonala i těžký průběh rakoviny kůže. Carmen Hernandezová se narodila 14. června 1916 a její dceři je 70 let.

