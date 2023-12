Marek Lambora si na jaře vezme Zuzanu Kajnarovou. Občas zlobíme, přiznává herec

Na jaře bude televizní program plný krásných pořadů. S desátou řadou se vrátí také fenomén mezi domácími kriminálkami – seriál Specialisté. Diváci se mohou těšit na kompletní tým kriminalistů, ve kterém si tradičně zahraje Martin Dejdar, Jiří Hána, Marek Lambora a Zuzana Kajnarová. Chybět nebude ani navrátilec David Prachař nebo Gabriela Míčová jako MUDr. Iva Malinková zvaná Malina.

Kajnarová je mu sestrou i manželkou

„Jsme si dost podobní v tom, že na place rádi zlobíme, a tím, jak spolu točíme dlouho, na sobě navzájem poznáme, když je někdo unavený nebo má den, kdy se mu nic nedaří. A to je to pak těžké točit a jen se na sebe dívat,“ vzpomínal Lambora na zážitky z natáčení desáté řady Specialistů, která má být ze všech vůbec nejlepší. I jeho kolegyně Zuzana Kajnarová slíbila, že tentokrát nebude nouze i o nějaké to laškování.

„Hrajeme s Markem Lamborou manželský pár, což bylo hezké a vtipné, protože jsem jinak spíše jako jeho starší sestra. Ale je to velmi pěkně napsaný a natočený díl a my tam máme opravdu co hrát,“ slíbila půvabná plavovláska. „Potkávám tu spoustu lidí, které jsem dlouho neviděl, třeba z konzervatoře, které jsem neviděl i devět let. Takže musíme vždy probrat, co se za tu dobu stalo, a je to pro mě moc příjemné,“ doplnil, co mu v poslední době dělá radost.

A Specialisté nejsou jediný projekt, ve kterém se Lambora na jaře objeví. Hraje také v Malé velké lize, kde zazář po boku Marka Němce. Seriál poběží na televizi Prima, už teď je dostupný uživatelům videotéky Prima Plus. V roce 2025 by se měl objevit v pohádce s názvem V přestrojení za prince a v roce 2027 se pak diváci snad dočkají pokračování pohádky Princezna zakletá v čase s názvem Princ zakletý v čase.

Nová řada bude ještě napínavější!

„Kromě klasického vyšetřování natáčíme opět i nějaké střílení, znovu se hodně pohybujeme v exteriérech, což je moc fajn a baví nás to. Navíc jsou i samotné případy zajímavé a napínavé. My herci máme stále Specialisty rádi a doufám, že je budou mít i nadále rádi diváci,“ přeje si Dejdar.

Nebude chybět ani Jiří Hána. Ten v poslední době sice diváky děsí kvůli své roli ve Zlaté labuti, kde si zahrál drsného Hesse, ve Specialistech bude však životy zachraňovat, a ne je dávat všanc osudu. „Parta je tu opravdu výborná. A já si myslím, že je to i jeden z důvodů, proč diváci Specialisty tak rádi sledují. Protože když máte dobré lidi, kterým na společné práci záleží, tak se to na výsledku projeví. Je to prostě radost potkávat se s lidmi, které máte rádi, a společně s nimi pracovat,“ říká Hána, který nedávno navíc prozradil, že si našel po rozchodu se zpěvačkou Radkou Fišarovou novou lásku.

Uvidíme, jak desátá řada dopadne a zda si vyslouží u diváků stejnou adoraci jako série předchozí!

