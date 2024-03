Hvězda Zlaté labutě v slzách. Kristýna Ryška stojí na rozcestí, sama to možná nezvládne

Natáčení Zlaté labutě skončilo, ale co bude dál? Herci samozřejmě mají další projekty, tím spíš že byl seriál úspěšný. O většinu je tedy zájem. Včetně Kristýny Ryšky, která patřila k nejzářivějším hvězdám. Má to ale háček, doma už by jí možná další odloučení od rodiny neprošlo. Krásná brunetka tak stojí na rozcestí. Přesto, že si získala srdce diváků, jak pro Čtidoma.cz potvrzuje image kouč a znalec českého showbyznysu Pavel Filandr.