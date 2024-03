Vládnou v zákulisí Všechnopárty neshody? Členové štábu odcházeli kvůli Šípovi

Od devadesátých let tvořil Karel Šíp s Viktorem Polesným nerozlučnou dvojici. Není divu, že i Všechnopárty dělali spolu. Jenže režisér v roce 2017 zdrhal mílovými kroky a nahradil ho Michael Čech. Všichni se tehdy ptali, co se mezi tak dobrými přáteli mohlo stát. A to není jediné, co se kolem Všechnopárty za ty roky dělo.

Měl režisér pravdu?

Viktor Polesný tehdy režíroval show už dvanáct let. A kdyby divák viděl za kameru, věděl by, že spolu už dříve spolupracovali například na pořadu Horoskopičiny nebo Paškál. V médiích se tehdy nesla zpráva, že spolu mají velké třenice, a vyvrcholilo to kritikou Šípa. Polesný mu po jednom z natáčení měl říct, že mu to moc nešlo, načež se Šíp zasloužil o výměnu režiséra.

Jak to bylo doopravdy, to se můžeme jen domnívat. Zlaté pravidlo však zní, že na každém šprochu je pravdy trochu, a tak možná zákulisí oblíbené show skutečně nebylo bez hádek, jak by bylo žádoucí. Polesný tehdy osobní spory nijak nekomentoval, akorát prozradil, že měli oba jiný názor na vývoj pořadu, další podrobnosti jsou však již interní záležitost. Teď můžeme jen diskutovat, kdo měl pravdu. Už je to skoro 7 let a Všechnopárty je pořád králem pátečních večerů. Pro pořad, který je vysílaný tak dlouho, je to obrovský úspěch. Udržet si diváky není nic jednoduchého!

Šíp si za díl přijde na slušnou částku

Na Všechnopárty vzpomenul také Ondřej Vetchý jako Kozák v seriálu Případy 1. oddělení v první epizodě třetí série, pořad se ale objevil také v seriálu Život a doba soudce A. K. nebo ve filmu Ženy, které nenávidí muže. Slovní spojení „u Šípa“ už je po těch letech takřka stálicí a vedle Jana Krause, který má svou Show Jana Krause, je velmi váženým moderátorem talkshow, od kterého nikdo žádnou kontroverzi nečeká. Naopak přináší seriózní a věcné rozhovory s hosty, které si vždy sám pečlivě vybírá. Snad aby zajistil pořadu dostatečnou úroveň. Není to ale úplně běžné, protože třeba Na plovárně si tohle Marek Eben nemohl úplně dovolit a výběr hostů mu určovala produkce.

Způsob, jakým se dnes hosté do pořadu vybírají, se však mění i v závislosti na existenci sociálních sítí. Rozhoduje tak pochopitelně aktuální dění na veřejné scéně, silný vliv na internetu, premiéry, nová alba nebo úspěšné seriály. Pro moderátory je v době premiér pozvat hosta o něco snazší – obvykle mají totiž ve smlouvě, že jsou povinni projekt propagovat.

Podle dostupných informací dostává už od roku 2013 za každý díl rovných 100 tisíc korun. I název pořadu vymyslel Šíp sám. Zaujalo ho totiž slovo „technopárty“, a jelikož nechtěl pořad škatulkovat jen pro určitou sortu lidí, vznikla Všechnopárty. A jak se zdá, vyšel mu nejen název…

