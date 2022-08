Ondřej Vetchý se vrací v Případech 1. oddělení. Ze scénáře mu "lezly oči z důlků"

Třetí řada oblíbeného krimi seriálu Případy 1. oddělení odstartuje v pondělí 5. září ve 20:10 hodin na ČT1. Vyšetřovatelé z pražské mordparty se vrátí zpět s třinácti novými kauzami. Diváci se mohou těšit na své oblíbence v podání Ondřeje Vetchého, Petra Stacha, Filipa Blažka, Miroslava Vladyky, Ondřeje Malého, Igora Chmely a dalších.

Prostředí pražské kriminálky se ale za uplynulých let pořádně změnilo, vyšetřovatelé šli s dobou. Chod policie nyní připomíná spíše kancelář technické firmy. Porady se konají po Skypu, vše se zapisuje do excelových tabulek a to, co se dříve psalo na obyčejný papír, nyní musí být v elektronické podobě, včetně knihy jízd. Dokonce i obsazení seriálu se lehce změnilo, přibyli noví vyšetřovatelé v podání Barbory Borkové a Juraje Loje.

Dokonce i kauzy, které se v seriálu vyskytnou, jsou, zdá se, ještě děsivější než ty předchozí. Samotný Ondřej Vetchý, představitel vyšetřovatele Kozáka, se přiznal k tomu, že mu ze scénáře založeného na skutečných kriminálních případech, tuhne krev v žilách.

„Nepopisujeme, neodhalujeme do detailu všechny postupy kriminalistů, aby seriál nedával návod potenciálním pachatelům. Když ale víte, že jsou to skutečné případy, když vidíte, jaké hrůzy jsou si lidi schopní navzájem dělat, tak je to šokující a lezou vám oči z důlků. Třeba když při rekonstrukcích naprosto neosobně a cynicky popisují, jak tu kterou vraždu provedli. Někdy u toho mají dokonce pocit, že jsou vlastně dobří, výjimeční. Ztráta lidského rozměru a lidské sounáležitosti je neuvěřitelná,“ říká Ondřej Vetchý.

Herci měli ke každému případu cenné poznámky od bývalého šéfa oddělení vražd Josefa Mareše, který jim ke všem kauzám řekl i ty nejmenší detaily. Herci tak byli schopni se dostat realitě co nejblíže a na seriálu to bude rozhodně vidět.

Zdroj: Česká televize

