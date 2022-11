Ewa Farna nemá doma zrcadlo? Zpěvačka předvedla outfit, který fakt není na její postavu

Ewa Farna patří v současnosti k nejoblíbenějším umělkyním na české a polské scéně. I proto si i letos přišla pro další ocenění, tentokrát stříbrného slavíka v kategorii zpěvačka. Kdo by ale čekal róbu jako pro princeznu, kterých bylo na červeném koberci více než dost, ten by byl zklamaný. Na pódium přišel modrý šmoula s velkou čelenkou a s vycpanými rameny na saku, které přidávaly mnoho zbytečných kil. Anebo místo Šmouly Avatar, možná? Ať tak či tak, to si Ewa opravdu nezasloužila.

Ewina slavíková tradice

Stálice české scény už po několikáté sáhla po outfitu, který její postavě opravdu nelichotí a vzbudil vášnivé diskuze. Nikdo by Ewě nezazlíval, že má pár kilo navíc. Už to k ní tak nějak patřía, navíc přivedla na svět dvě zdravé krásné děti. Proč si ale cíleně, ještě za pomoci stylistky, což je vlastě ještě smutnější, vybírá takové šílenosti, které jí zbytečně kila přidávají? Byla by jedna věc, kdyby působila extravagantně a vynesla róbu, která vzbudí zájem veřejnosti. Ona ale opakovaně vynáší na galavečerech outfity, ve kterých působí přinejmenším směšně.

Jaké lidi má vůbec ve svém týmu, když jí nikdo z nich neřekne, že to opravdu není ono? Celý „velký dojem“ ještě podtrhly modré zářivé rukavice, které byly jak z minulého století a ze zpěvačky udělaly spíše modrou kuličku než žhavou MILF. Čelenka, kterou zpěvačka vynesla, je ale uměleckým dílem. A nutno říct, že s vhodně zvoleným oblečením by vůbec nemusela být špatná. „Čelenka je z dílny šperkařky Anny Škardy z východních Čech, která s manželem založila značku bižuterie Carbickova Crowns. Vyráběli korunku pro Beyonce, Khloé Kardashianovou a teď i pro mě,“ pochlubila se.

Ať už jí to někdo řekne!

Možná by Ewě pomohlo, kdyby se ve svém týmu konečně obklopila lidmi, kteří to s ní myslí dobře a dokážou jí takové nápady rozmluvit. Ve videoklipu k písni Tělo přitom ukázala, že když chce, umí být neskutečně sexy, ať má deset kilo nahoře či deset dole. Právě tento videoklip budiž důkazem, že Ewa není tak docela bez vkusu, jen se při příležitosti prestižní ankety rozhodla, že si pozorost ukradne pro sebe. A to se jí opakovaně daří, byť primárně v tom negativním slova smyslu.

Celé to tak trochu „smrdí“ prosbou o pozornost a touze být na titulkách novin. Ewa musí z minulých ročníků už dávno vědět, že společnost takové přešlapy netoleruje, a schytá si to pěkně. Na druhou stranu, o čem by se v souvislosti s ní psalo? Vydání nového alba slávu neutáhne, děti na sociálních sítích nesdílí, spoluprací přijímá minimálně a svůj manželský vztah s hudebníkem Martinem Chobotem směrem ven nikdy netoleruje. Kdyby ze sebe čas od času neudělala takového šmoulího bourůvkového Avatara, brzy by v médiích už nebyla. A to si Ewa samozřejmě nemůže dovolit. Tím spíše, že je to pravděpodobně ona, kdo u nich doma primárně živí rodinu.

