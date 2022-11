Český slavík rozdal víc urážek než ocenění, kdo to schytal nejvíc? Snaha o modernizaci přivedla také TikTokery

Kdo čekal vážnost a strojenost jubilejního ročníku, ten byl jistě zklamaný. Ondřej Sokol a Aleš Háma mají ostré jazyky a nebáli se to znovu ukázat. A na chvíli se k nim přidala dokonce i Tereza Pergnerová, když Karlu Vémolovi, známému jako Karlos, který seděl tou dobu v sále se svou manželkou Lelou, pogratulovala, že je své ženě oddaný a věrný. Nutno říct, že když zápasníka zabrala kamera, trochu mu ztuhl úsměv a šťastný rozhodně nebyl. Poznámka mířila na jeho údajnou aféru s pornoherečkou Rikou Fane, která do médií přišla s informací, že s ní měl Karlos poměr v době, kdy si svou drahou polovičku bral. Karlos ale jakékoliv obvinění odmítá.

Eva Burešová a Přemek Forejt nebyli ušetřeni

Nechyběla ani narážka na zpěvačku Evu Burešovou a kuchaře Přemka Forejta. Syn Tristan William prý při kojení určitě dělá „Mňam, mňam, mňam, je to fresh, mám to rád.“ Narážka mířila na Přemkovu reklamní kampaň pro fast foodový řetězec McDonald's. Dokonce moderátoři poradili přítomným, jak se stát úspěšným hip hoperem. Prý stačí lačně ohmatávat krásné ženy, s čímž může zase poradit Felix Slováček.

Ušetřen nebyl ani Jaromír Soukup, který se letos dal dohromady s modelkou Agátou Hanychovou. Tu od té doby na TV Barrandov diváci vídají téměř denně, nejdříve v show Agáta Jaromíra Soukupa, teď v jejím vlastním pořadu Holčičky. „Je super, že se toho ujala televize Nova, a ne ta televize, co sídlí na Barrandově, protože v takovém případě bychom to mohli moderovat, jenom kdyby někdo z nás chodil s Jaromírem Soukupem," prohlásil v přímém přenosu Aleš Háma.

Emeritní přimář Bohnic i dojatý sál

Vůbec vrcholem večera bylo vystoupení emeritního primáře Bohnic Karla Nešpora, který předával bronzového Slavíka kapele Kryštof. Ten upozornil na to, že kromě anonymních alkoholiků existují rovněž i anonymní žáby, načež vyzval celý sál, aby přítomní zvedli ruce a kvákali s ním. Vytřeštěné oči pozvaných mluvily za své, nikdo se nepřidal, primáři to ale nevadilo a kvákal na pódiu zhruba minutu sám.

Celý večer zachránila svým božským vystoupením Monika Absolonová, která na počest zesnulé zpěvačky Hany Zagorové zazpívala píseň Rybičko zlatá, přeju si. Slzám se neubránil skoro nikdo, včetně jí samotné. Kamera zabrala i slzícího blízkého přítele Hany Zagorové Karla Vágnera. Někteří byli však nemile překvapeni složením hostů. Na červeném koberci se objevila například TikTokerka Laduška, účastníci Love Islandu Natálie Kočendová se svým Davidem a mnoho dalších influencerských hvězd, které jsou známé spíše mladší generaci.

Podle některých na hudebním večeru nemají co dělat. Po tom, co ale získal stříbrného slavíka Vojtěch Dyk, který při svém proslovu přiznal, že vlastně složil za celý rok jen jednu píseň a vystoupení už neměl, ani nepamatuje, je jasné, že na takovém galavečeru už se zkrátka může stát úplně všechno! Při svém vystoupení v závěru večera ale Dyk naprosto jasně ukázal, že má hlas jako zvon a měl by vystupovat mnohem častěji. Stříbrného slavika tak má naprosto zaslouženě. Kdo další si odnesl ocenění za svou práci?

Přehled oceněných

V kategorii zpěvačka:

Lucie Bílá Ewa Farna Eva Burešová

V kategorii skupina:

Kabát Mirai Kryštof

V kategorii hip hop & rap

Atmo Music Calin Marpo

Objev roku

Calin

Zpěvák

Marek Ztracený Vojtěch Dyk Richard Krajčo

Absolutní slavík

Lucie Bílá

Síň slávy

Jiří Suchý

Zdroj: televize Nova, Český slavík 2022

