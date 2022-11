Jak zhubnout bez docházení do posilovny. Jde to jednoduše

Někteří lidé sice mají možnost pravidelně docházet do posilovny, ale zkrátka jim takový způsob zbavení se nadbytečných kilogramů nevyhovuje. Ať už se vám do posilovny nechce, nebo v dostatečné blízkosti žádnou nemáte, nezoufejte. Jde to i jinak.

Udělejte z cvičení zábavu

Nikde není napsané, že přebytečné kilogramy můžete shodit pouze na běžícím páse nebo s desetikilovými činkami v ruce. Stačí si jen najít to, co vás bude bavit. Může to být naprosto cokoliv, tanec, lezení na horolezecké stěně nebo točení obručí.

Důležité je, abyste se u dané aktivity dokázali pořádně zapotit a aby pro vás nebyla něčím, co dělat musíte, ale něčím, co dělat chcete.

Zkuste se přihlásit na lekce

Pokud jste jedním z těch lidí, kteří si platí členství v posilovně, ve které byli naposledy před deseti lety, zrušte ho.

Peníze, které tímto způsobem "vyhazujete z okna", můžete použít na nejrůznější lekce či členství v klubech, kam se budete každý týden těšit. Zkuste se přihlásit na lekce tance či bojových sportů, volba je na vás.

Využijte každou příležitost

V hlavě si promítněte váš běžný den a pokuste se najít momenty, kam byste mohli zařadit pohyb navíc. Při snaze o hubnutí bez pravidelného docházení do posilovny je totiž klíčové využít k pohybu každou příležitost.

Dokonce i několikaminutové "cvičení" se ve výsledku nasčítá a pomůže vám dosáhnout váš cíl. Nestačí pouze jít po schodech místo použití výtahu, zaměřte se i na mnohem menší časové úseky, každá změna se počítá. Zkuste při zkoumání sociálních sítí na vašem mobilu chodit po bytě, posilujte při sledování televize nebo udělejte 30 kliků pokaždé, co se na obrazovce objeví reklama.

Zaměřte se na různorodost

Pokud jste někdo, koho snaha o formování postavy přestane bavit už po několika týdnech, rozhodně nezůstávejte dlouho u jednotvárného typu aktivity.

Pokud jste vsadili na plavání, vyměňte ho po dvou týdnech za pilates či běh a naopak. Ideální pro vás také mohou být lekce tance či bojového umění, které se mění spolu s vašimi znalostmi a dovednostmi.

