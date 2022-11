Smutku se nezbavujte, předává nám zkušenost, radí koučka Veronika Navarro

Smutné životní období nás často zasáhne v momentě, kdy to nejméně čekáme, většina lidí proto v takový moment začne panikařit a chtějí se co nejrychleji vrátit do "normálu". Zbavit se smutku může být v některých případech mnohem jednodušší, než se nám může zdát. Otázkou je, zda jde o ten nejlepší možný postup.

V některých případech nám mohou pomoci i malé změny našeho životního stylu, mezi které patří zlepšení kvality našeho spánku nebo vypořádání se s něčím, co nás delší dobu trápí.

Jak být šťastnější?

Existují dokonce i jednoduché tipy na to, jak být šťastnější, jak na svém webu uvádí Národní zdravotní služba. V některých případech stačí pouze do našeho života zařadit více aktivit, které nám dělají radost. Může se jednat o uvolňující koupel, návštěvu přátel či sledování sportu s kamarády.

Ideální je ale vybrat si něco, co nám dělá radost a zároveň nám daná aktivita dodá pocit úspěchu, mezi takové typy aktivit patří mimo jiné i vaření.

Za každou cenu bychom se ale honu za štěstím měli vyhnout pití alkoholu či pojídání sladkostí. Tyto běžné zvyky nám sice rychle zvednou náladu, ve výsledku mohou náš stav ale ještě zhoršit.

Pomoci rychle se zbavit smutku nám může také zvýšení našeho sebevědomí. Často jsme našimi nejpřísnějšími kritiky my sami, přílišná kritika našich schopností a dovedností ale může být někdy na škodu. A to dokonce i v momentě, kdy přichází od nás samotných. Lidé jsou totiž sami k sobě často mnohem méně shovívaví než ke své rodině či přátelům.

Je tedy důležité si uvědomit, jak o sobě přemýšlíme, a srovnat si to s tím, co bychom ve stejné situaci řekli svému blízkému příteli.

Ideálním příkladem je neúspěch na pracovním pohovoru. Řada lidí by si o sobě v takovou chvíli mohla začít myslet např. že jsou hloupí, svému kamarádovi či partnerovi by ale něco takového nikdy neřekli. Snažte se proto identifikovat váš vnitřní monolog a v případě potřeby ho upravit.

Smutek a nezdravý životní styl

Často je důvodem toho, že se necítíme zrovna nejlépe, náš životní styl. Někdy totiž mohou být příčinou naší špatné nálady i některé nezdravé zvyky, kterým jsme propadli.

Pokud tedy již nějakou dobu bojujete s pocitem smutku, je ideální se zaměřit také na to, jak vypadá naše každodenní rutina. Někdy nás totiž špatné nálady může zbavit vyvážený jídelníček, pravidelné cvičení nebo dostatek spánku.

Měli bychom se smutku zbavovat?

Řada odborných zdrojů ale od rychlého zbavení se pocitu smutku odrazuje. Jedním z těchto zdrojů je mimo jiné i studie, která byla v roce 2017 zveřejněna v odborném časopise Journal of Personality and Social Psychology.

Tento výzkum totiž došel k jasnému závěru: „Jednotlivci, kteří přijímají své duševní zkušenosti a neodsuzují je, mohou často dosáhnout mnohem lepšího psychického zdraví. Částečně je to způsobeno tím, že jim přijetí jejich stavu pomáhá prožít méně negativních emocí v reakci na stresory.“

Smutek se ale může stát i užitečným nástrojem, který nám může pomoci zlepšit náš život. „Všechny emoce je důležité prožívat. Skrývají totiž důležité a cenné informace o našich životech,“ uvedla pro Oprah Daily Dr. Lori Rockmore Ph.D.

Tento názor rozhodně není nijak ojedinělý. „Proč se smutku zbavovat? Smutek přejde sám, pokud ho pochopíme a prožijeme, a to je také jeho účel, tak nám může předat potřebnou zkušenost. Naše snahy o jeho odstranění nebo potlačení nikdy nejsou úspěšné. Pokud jde o přátele a procházky, je samozřejmě skvělé, pokud se můžeme obklopit podporujícími lidmi nebo načerpat sílu v přírodě, to se hodí vždy,“ uvedla pro Čtidoma mentorka Veronika Navarro.

Podle specialistky bychom se v takové situaci rozhodně neměli zdráhat vyhledat odborníka. Není nutné s vyhledáním pomoci čekat až do momentu, kdy nám bude nejhůře. „Poslechnout si další názor nebo si nechat pomoci není nic špatného, naopak se to může hodit vždy. Pokud máme pocit, že nám situace přerůstá přes hlavu nebo že už si nedokážeme udržet nadhled, je naprosto v pořádku nechat si poradit nebo pomoci. Neměli bychom ale na nikoho přenášet zodpovědnost za svůj život nebo za naše zdraví,“ dodala koučka.

Zdroj: National Health Service, National Library of Medicine

