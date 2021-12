Vlastimila Brodského trápil smutek ze zrady životní lásky. Ve vlastním domě žil s milencem své manželky

Právě 15. prosince v roce 1920 se narodil chlapec, jemuž měl později patřit obdiv diváků. Malý Vlastimil Brodský spatřil světlo světa v Hrušově nad Odrou nedaleko Ostravy, ale už jako dospívající student gymnázia se s rodiči přestěhoval do Prahy. Jistě i to mělo vliv na jeho další osud. Mohl se začít věnovat divadlu, a to dokonce pod dohledem E. F. Buriana. I když ho to nejprve táhlo spíš k tanci a hlavně ke stepu, nakonec zvítězilo herectví a jak víme, šlo určitě o správné rozhodnutí.

Desítky úchvatných rolí

Vlastimil Brodský šel později z role do role, můžeme si jej pamatovat například v nesmrtelném filmu Světáci, ale jistě si ho vybavíme i v Noci na Karlštejně, Skřiváncích na niti, Tajemném hradu v Karpatech a v desítkách dalších vynikajících snímků. Děti zase pro změnu málokdy vynechají opakování filmu Ať žijí duchové a minimálně pro celou jednu generaci dětí zůstane Vlastimil Brodský zkrátka dědou Drchlíkem z Návštěvníků. Ať se objevil v jakékoliv roli, vždy mu bylo možné věřit každé slovo a každé gesto, které vyslovil a svým zvláštním způsobem zahrál. Jeho vlastní život se ale od osudů jeho postav lišil.

Velká láska i velké zklamání

Jeden z našich nejlepších herců vždy působil plaše, jeho pohled dával tušit, že se uvnitř duše skrývá tajemství, které by raději neměl. Byly to depresivní stavy, s nimiž se dlouhá a dlouhá léta potýkal a nepřidalo mu jistě ani nevydařené manželství s o dvacet let mladší Janou Brejchovou, která měla být navždy jeho životní láskou. Jenomže stejně jako předtím vztah s Jiřinou Jiráskovou nebo jeho první manželkou Boženou, které nikdo neřekl jinak než Bíba, skončila postupně také velká láska s touto další ikonou našeho hereckého nebe. Proč? Jedním z hlavních důvodů byl i její vztah k jinému muži, kterého také důvěrně známe z televizní obrazovky i z kina. Láskou Jany Brejchové se ještě v době, kdy žila s Vlastimilem Brodským v jedné domácnosti, stal o osm let mladší Jaromír Hanzlík.

Kamarád v šatně, sok v lásce

I když už šlo o dobu, kdy spolu Vlastimil Brodský a Jana Brejchová sdíleli hlavně adresu, nikoliv už tak svůj život, o dobu, kdy každý obýval jinou místnost v domě a jejich osudy se začaly míjet, nebylo takové zjištění pro herce žádnou radostí. Navíc šlo o jeho dlouholetého kamaráda, s nímž sdílel v divadle jednu šatnu. Jak to celé dopadlo? Dalo se čekat, že taková situace není udržitelná, ale přesto to ještě nějaký čas trvalo, než všechno dospělo k rozvodu.

Do té doby žili v podstatě ve třech, když se Jaromír Hanzlík objevoval u Brodských stále častěji a jeho návštěvy byly čím dál tím delší. Nebylo prý výjimkou, že se protáhly až do druhého dne. O to, kde je a co dělá manžel a pán domu, se podle vyprávění známých tohoto hereckého páru ani jeden ze zamilovaných nestaral.

Deprese a smrt z vlastního rozhodnutí

Po rozchodu a později i rozvodu zůstala dcera Tereza v péči své matky a jejího přítele Jaromíra Hanzlíka. Vlastimil Brodský své ženě její zradu nikdy neodpustil. Ve vyšším věku ho víc než kdy do té doby trápily deprese a myšlenky na smrt, které ale podle jeho hereckých kolegů alespoň navenek zaháněl černým humorem.

Sedával například blízko radiátoru, což v žertu vysvětloval tím, že si zvyká na teplo při kremaci. Smrti se prý nebál, ale neunesl pomyšlení na nedůstojné umírání. A právě tahle vidina jej pravděpodobně dohnala ke kroku, který nelze vzít zpět. Ve svých 81 letech se na své chatě ve Slunečné zastřelil.

