Atentát na Alžbětu II.: Tajemství prozradili až po desetiletích. Kdo byl Christopher Lewis, proč střílel a jak dopadl?

Posledním dnem kralování i života dnes nejdéle vládnoucí britské panovice se podle mladíka Christophera Lewise měl stát 14. říjen roku 1981. V té době byla královna Alžběta II. na návštěvě Nového Zélandu, jedné z 53 zemí Commonwealthu.

Podivné rány - prý od výfuku...

Tak jako i jinde, kde se královna objevila, pořádala policie již několik dní před jejím příjezdem doslova manévry, aby zajistila její bezpečnost. Přesto se však v okamžiku, kdy Její veličenstvo královna vystupovala z auta před vchodem do muzea v Dunedinu, ozvalo hned několik podivných ran. Co se stalo? Pár lidí v davu a přítomných novinářů se sice ohlédlo, ale nic nápadného neviděli, a tak se dál věnovali pohledu na vzácnou návštěvu. Jejím strážcům ale do smíchu rozhodně nebylo.

Sedmnáctiletý atentátník

Zatímco se všichni, i ti, kterým bylo jasné, že se něco děje, snažili dělat jakoby nic, ochranka a policie už byly nejen v pohotovosti, ale dokonce v ostré akci. Rány, které byly následně označeny za rány z výfuku některého z projíždějících automobilů, případně pád dopravní značky, totiž vyšly z pušky právě sedmnáctiletého Christophera Lewise, stále ještě chlapce, který s návštěvou a panováním královny Alžběty II. rozhodně nesouhlasil - a co víc, toužil po slávě. Cestu k ní ale zvolil opravdu špatnou. Panovnice měla velké štěstí, že šlo o mladíka mdlého rozumu, který si svůj čin nedokázal dobře naplánovat.

Naštěstí nezvládl přípravu

Christopher Lewis se sice na svůj čin snažil připravit, ale vybral si špatné stanoviště. S puškou se usadil v pátém patře budovy na dohled místa, kde měla královna z auta podle plánu vystoupit. Špatně si ale spočítal nejen úhel, pod kterým by musel střílet, aby byl atentát úspěšný, tak i dostřel své zbraně, což - jak se zdá - byla královnina záchrana.

Chlapec mdlého rozumu

Policie mladého muže týden po činu zatkla a jak se ukázalo, jeho mentální schopnosti naštěstí na větší a přesnější plánování zkrátka nestačily. Byl rozumu poněkud mdlého, což také přimělo úřady k jeho osvobození. Jediný trest - tři roky vězení a psychiatrická léčba - který v souvislosti s přípravou a pokusem o atentát na hlavu britské monarchie padl, byl za nedovolené držení zbraně, a to i přesto, že se přiznal k touze stát se celebritou mezi novozélandskými zločinci. K této své metě spěl doslova od školky, ze které byl dokonce vyloučen pro agresivní chování, přes krádeže i vyloupení banky ve věku dospívání. Vražda královny se tak měla stát vrcholem jeho "kariéry” a navždy jeho jméno zapsat do dějin.

Pod dohledem policie

Skutečnost, že Lewis nebyl vsazen do vězení na tak dlouho, jak by si za přípravu atentátu na královnu jistě zasluhoval, ale rozhodně neznamenala, že by na něj policie zapomněla. Měla ho stále alespoň pod občasnou kontrolou, a to hlavně ve chvíli, kdy se chystala další královská návštěva Nového Zélandu v roce 1986. O tři roky dříve, ještě v době, kdy nuceně pobýval v léčebně, se totiž pokusil dostat na svobodu právě ve dnech, kdy na Nový Zéland přijel korunní princ Charles se svojí tehdejší manželkou Dianou. Útěk se mu ale nepodařil, a tak mohl jen sledovat, jak pár zase po několika dnech v pořádku odlétá domů.

Vrahem se nakonec přece jen stal

Jedna vražda se mu ale bohužel nakonec stejně podařila provést, i když se nejednalo o člena královské rodiny. Na ostrově, kam byl policií odvezen v době další královské návštěvy v roce 1997, připravil o život mladou matku a její dceru unesl a zneužil. Byl odhalen a zatčen, ale soudu se nedočkal. Ve věznici se zabil elektrickým proudem.

Zajímavé je, jak dlouho se nejen novozélandským úřadům dařilo atentát před veřejností tajit. Informace o něm byly zveřejněny až v roce 2018, tedy o plných sedmatřicet let později.

Zdroj: en.wikipedia, Česká televize

