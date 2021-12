První světová válka: Mohla za vyhlášení tohoto krvavého konfliktu chyba řidiče?

Manželka Františka Ferdinanda d´Este Žofie Chotková měla v Sarajevu zlé tušení a svého chotě přemlouvala, aby se vrátili domů. Ten se ale nedal zastrašit, a to byla chyba.

Arcivévodu Františka Josefa totiž doprovázely nešťastné události celý jeho život. Je možné, že si tak díky tomu vytvořil určitou formu apatie vůči nepříjemným pocitům.

Jeho bratr Maxmilián byl popraven, roku 1989 spáchal sebevraždu jeho syn Rudolf, který byl zároveň korunním princem.To ale nebylo to jediné, s čím se musel vypořádat.

Kvůli jeho netradičnímu manželství s neurozenou Žofií musel podepsat abdikační listinu. Stvrzení tohoto dokumentu znamenalo, že děti, které z jeho manželství vzejdou, budou bez nároku na rakouský trůn. Jeho manželka ho dokonce ani nemohla doprovázet na oficiálních návštěvách a nemohla se s tím vyrovnat.

To ale k její smůle neplatilo v případě oficiální cesty na Balkán, tam totiž Františka Ferdinanda nedoprovázela jako žena následníka trůnu, ale jako manželka generála jezdectva a to bylo podle vojenských předpisů zcela v pořádku.

Selhání generála Potiorka

Z cesty na jih monarchie neměla obavu jen Žofie, ale později dokonce i sám arcivévoda.

Tamní obranné složky ale pár ujišťovaly o bezpečnosti a klidných poměrech v Sarajevu. František Ferdinand d´Este byl dokonce i varován, aby do Sarajeva nejezdil. Rozhodl se ale předtuchy své ženy a varování ignorovat a dal na ujištění generála Potiorka.

Páru byl v Sarajevu přidělen k dispozici hrabě Harrach. Tuto poctu si zasloužil, protože byl členem tehdejšího Rakouského dobrovolnického automobilového sboru. Všichni členové organizace museli vlastnit automobil a být ochotni ho v případě potřeby poskytnout armádnímu velení, a to i s řidičem.

Ve službách hraběte Harracha byl tehdy Leopold Lojka, který byl na svou kariéru hraběcího řidiče patřičně hrdý. Byl to tedy právě Lojka, který špatně odbočil, a přivezl tak urozený pár do těsné blízkosti atentátníka Gavriela Principa.

Osudové odbočení

„Následoval jsem určené vedoucí auto. První auto odbočilo do ulice Františka Josefa a já jsem jel s výsostmi za ním, sotva že jsem s dvorním autem zabočil, volá na mě jeho excelence Potiorek, stát, jedete špatně, jedeme nejdříve do posádkové nemocnice a potom teprve podle plánu dál. Zastavil jsem auto, přehodil řízení na zpětný chod a začal couvat zpět,“ uvedl ve své zprávě o incidentu Leopold Lojka. Nebyla to ale jeho chyba.

Zabili nám Ferdinanda

Zemský guvernér Oskar Potiorek totiž zapomněl řidiče informovat o změně trasy a ten se tak řídil starými pokyny.

V momentě, kdy Lojka špatně odbočil, ale bohužel nahrál atentátníkovi Gavrielu Principovi, přivezl mu totiž urozený pár téměř na dosah ruky. Ten se okamžite chopil příležitosti a vypálil z davu dvě smrtelné rány. Na místě vypukla panika a atentátník se snažil spáchat sebevraždu, protože mu hrozilo, že ho rozzuřený dav ubije k smrti.

Měl dokonce i připravený jed, ten ale z nějakého důvodu neúčinkoval, tak se snažil zastřelit svou vlastní pistolí, ale to se mu také nepovedlo.

Řidič Lojka okamžitě odjel z místa činu směrem k sídlu vlády, ale následnický pár bohužel z atentátu živý nevyvázl.

