Rádi si přispíte? Můžete si zahrávat se zdravím

Nedostatek spánku může ovlivnit naši koordinaci, náladu, ale i způsobit vážné zdravotní problémy, mezi které patří mimo jiné i kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovka.

Řada lidí by podle těchto informací mohla usoudit, že je lepší spát, co nejdéle nám to náš rozvrh dovolí. Opak je ale pravdou, heslo "čím více, tím lépe" tu totiž rozhodně neplatí.

Většina lidí od 18 do 64 let potřebuje ideálně 7 až 9 hodin nepřerušovaného spánku denně. Někteří experti dokonce tvrdí, že ideální je spát 7 hodin denně.

„U lidí, kteří spí sedm hodin denně, je nejnižší úmrtnost a nemocnost,“ profesor Shawn Youngstedt pro Wall Street Journal. prozradil profesor Shawn Youngstedt pro Wall Street Journal.

Řada jiných specialistů se ale shoduje na tom, že ideální délka spánku je zkrátka individuální a každý z nás si tak musí vyzkoušet, zda mu vyhovuje pouhých 7 hodin spánku, nebo potřebuje k tomu, aby se cítil odpočatě, o něco více času. Spát déle než 9 hodin se ale nedoporučuje.

Lidé, kteří mají potřebu spát déle, než je doporučeno, s největší pravděpodobností nespí v ideálních podmínkách. Naše tělo totiž potřebuje určité množství hlubokého spánku, který slouží k potřebné regeneraci. Pokud je náš spánek ale rušen světlem v pokoji, zvuky nebo nějakými jinými faktory, náš organismus se bude instinktivně snažit dobu našeho spánku protáhnout, aby si nekvalitní spánek nějakým způsobem vynahradil.

Dlouhá doba spánku a zdraví

Pokud si občas přispíte o víkendu, tak vaše zdraví tento zvyk nijak neovlivní. Problém nastává v momentě, kdy spíte více než 9 hodin denně.

Studie dokazují, že spánek delší než 9 hodin zvyšuje riziko vzniku následujících zdravotních problémů:

problémy s plodností

záněty v těle

obezita

cukrovka

deprese

kognitivní porucha

kardiovaskulární nemoci

mrtvice

Ohrozit vás tak může nejen nedostatek spánku, ale i chvíle, kdy si ho dopřáváte až příliš.

Zdroj: National Library of Medicine, Early Bird, Wall Street Journal, Sleep Foundation

