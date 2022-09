Vysoký krevní tlak: Pozor na tento běžný druh ryby

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je poměrně běžným problémem. Charakterizuje ho nadměrná síla trvale působící na stěny tepen prostřednictvím proudění krve v našem krevním oběhu.

Krevní tlak se měří v milimetrech rtuti. Lidé, kteří mají s hypertenzí problémy, si mohou výšku krevního tlaku kontrolovat i doma. Ostatní by měli alespoň pravidelně docházet na kontroly hladiny krevního tlaku k praktickému lékaři.

Obecně platí, že při naměření hodnot vyšších než 130/80 mm Hg už se jedná o hypertenzi a pacient, u kterého byly tyto hodnoty naměřeny, by tak měl co nejdříve podniknout kroky potřebné k tomu, aby hladinu krevního tlaku opět snížil.

Každý by měl od 18 let chodit na pravidelné kontroly krevního tlaku alespoň jednou za dva roky. Lidé, u kterých je větší riziko vzniku hypertenze, by měli chodit na kontrolu jednou ročně.

Rizikové faktory vzniku hypertenze

Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku, patří:

věk – u mužů je větší riziko vzniku hypertenze, pokud jsou starší 64 let, to samé platí pro ženy starší 65 let

kouření

konzumace nadměrného množství soli v jídelníčku

nedostatek draslíku v jídelníčku

nadměrná konzumace alkoholu

rasa – větší riziko vzniku hypertenze je u lidí s africkými kořeny

rodinná historie – pokud někdo z vašich příbuzných trpí hypertenzí, pravděpodobnost vzniku tohoto stavu se zvyšuje i u vás

nadváha

obezita

nedostatek fyzické aktivity

stres

některá chronická onemocnění – patří mezi ně mimo jiné i cukrovka, onemocnění ledvin a spánková apnoe

Pokud se tedy chcete vzniku hypertenze vyhnout, měli byste se snažit vyhnout všem zmíněným rizikovým faktorům, které můžeme ovlivnit.

Tuňák a krevety

Dejte si pozor, pokud milujete mořské plody, některé z nich totiž obsahují velké množství soli.

Vysoký obsah sodíku v jídelníčku je jedním z rizikových faktorů vzniku hypertenze. Necelých 150 g tuňáka v plechovce obsahuje více než 300 mg sodíku a zhruba 80 g mražených krevet obsahuje přes 400 g sodíku. Za den bychom totiž měli sníst ideálně pouze jednu lžičku soli, tedy 2 325 mg sodíku, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. V momentě, kdy zařadíme potraviny s jeho vysokým obsahem do našeho jídelníčku, se zvyšuje pravděpodobnost, že toto množství překročíme.

Ideální je vyměnit tuňáka v plechovce a mražené krevety za některé druhy ryb, které tolik soli neobsahují. Patří mezi ně mimo jiné i čerstvý tuňák, losos a halibut.

Zdroj: Mayo Clinic, Everyday Health

