Vysoký krevní tlak: Běžná ingredience, která zvyšuje jeho hladinu

Zvýšená hladina krevního tlaku se u vás nemusí nijak projevovat celá léta. Neléčený vysoký krevní tlak ale zvyšuje riziko vzniku celé řady vážných zdravotních problémů, mezi které patří mimo jiné i infarkt nebo mrtvice. Proto je nutné docházet na pravidelné kontroly hladiny krevního tlaku k vašemu praktickému lékaři, abyste se ujistili, že se nezvyšuje.

Na pravidelné kontroly byste měli docházet od osmnácti let, a to nejméně každé dva roky. Lidé starší 40 let nebo ti, u kterých je vyšší riziko vzniku hypertenze, by měli na pravidelné kontroly docházet každý rok.

Mezi rizikové faktory tohoto nebezpečného stavu patří:

věk – lidé starší 65 let mají vyšší riziko vzniku hypertenze

rasa – větší riziko vzniku vysokého krevního tlaku mají Afroameričané

rodinná historie – pokud někdo z vaší rodiny trpí vysokou hladinou cukru v krvi, je i u vás vyšší pravděpodobnosti jejího vzniku

nadváha a obezita

tabákové výrobky

nedostatečná fyzická aktivita

nedostatečné množství draslíku ve stravě

nadměrná konzumace alkoholu

stres

některá chronická onemocnění (cukrovka, onemocnění ledvin a další)

Pokud tedy chcete vzniku hypertenze předejít, měli byste se zaměřit na dodržování celkového zdravého životního stylu, do kterého patří mimo jiné i pravidelná fyzické aktivita a vyhýbání se zlozvykům, jako je nadměrná konzumace alkoholu a kouření.

Sůl

Ke vzniku hypertenze ale přispívá mimo jiné i nadměrná konzumace soli. Pokud se tedy chcete tomuto nebezpečnému stavu vyhnout, je nutné tuto běžnou ingredienci omezit na minimum. U dospělých lidí by denní množství soli nemělo přesahovat 6 g, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. U dětí od 1 do 3 let by toto množství nemělo výt větší než 2 g.

Zdroj: National Health Service, Mayo Clinic

