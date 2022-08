Rakovina prostaty: Oblíbená pochoutka, která zvyšuje pravděpodobnost vzniku nemoci

Rakovina prostaty vzniká v malé žláze, která u mužů produkuje semennou tekutinu transportující spermie, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Tento typ rakoviny je jedním z těch nejčastějších. Ve velké části případů roste velmi pomalu a do okolních tkání se nešíří. U tohoto typu pacientů je vzhledem k tomu, že je rakovina omezena pouze na prostatu, léčba velmi minimální. Existují ale i velmi agresivní typy této nemoci, které se mohou poměrně rychle šířit.

Nejvyšší šance na její úplné vyléčení je v době, kdy se tento typ rakoviny objeví co nejdříve, ideálně v momentě, kdy je omezena pouze na prostatu a ještě se nestihla rozšířit dále do těla. Proto je nutné vědět, jakými se tato nemoc projevuje příznaky, a dávat si na ně velký pozor.

Mezi příznaky rakoviny prostaty patří:

krev v moči

problémy s močením

menší proud při močení

krev v ejakulátu

bolesti kostí

ztráta hmotnosti

erektylní dysfunkce

Na tyto symptomy by si měli dávat pozor zejména lidé patřící do rizikových skupin jejich vzniku. Do skupin s vyšší pravděpodobností vzniku rakoviny prostaty patří muži starší 50 let, Afroameričané, lidé, u kterých se tato nemoc vyskytla v rodině, a lidé trpící obezitou.

Prevence

Naštěstí se vzniku tohoto typu rakoviny můžete alespoň do určité míry vyhnout dodržováním celkového zdravého životního stylu, do kterého patří mimo jiné i vyvážený jídelníček plný ovoce a zeleniny a pravidelná fyzická aktivita.

Navíc byste se měli obloukem vyhnout jedné velmi oblíbené pochoutce, řeč je o slanině. Studie dokazují že konzumace průmyslově zpracovaných masných výrobků, do kterých spadá i slanina, zvyšuje riziko vzniku rakoviny prostaty.

