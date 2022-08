Rakovina: Tohle ovoce vás osvěží a pomůže s prevencí nemoci

Jako rakovinné buňky jsou charakterizovány abnormální buňky se schopností infiltrovat a zničit tělesné tkáně. Vznik rakoviny je závislý na vzniku tohoto typu buněk a druh této nemoci se odvíjí od toho, v jaké části těla se tato nebezpečná choroba objeví.

Rakovinné buňky ale mají schopnost napadat okolní tkáně, je proto nutné objevit vznik nemoci co nejdříve, její léčba se s postupem času ztěžuje.

Symptomy rakoviny

Příznaky této nemoci záleží na tom, o jaký typ rakoviny se jedná. Mezi ty nejčastější patří:

únava

ztráta hmotnosti

bulka pod kůží

problémy s polykáním

změny kůže (žloutnutí, zčervenání..)

chrapot

změny v pohybech střev či močení

bolesti svalů a kloubů

časté krvácení

snadná tvorba modřin

horečka

noční pocení

V některých případech se ale příznaky rakoviny u pacientů neobjeví až do té doby, než se nemoc rozšíří do okolních tkání. Je proto velmi důležité snažit se o to, abychom se vzniku rakoviny snažili předcházet.

Toho nejlépe docílíme pomocí dodržování celkového zdravého životního stylu a vyhýbáním se zlozvykům, jako je kouření nebo nadměrná konzumace alkoholických nápojů.

Citrusy

S prevencí vzniku rakoviny nám ale podle studií mohou pomoci mimo jiné také citrusy. Tento typ ovoce totiž obsahuje velké množství antioxidantů, které našemu tělu pomáhají zbavovat se volných radikálů.

Tyto nebezpečné chemické sloučeniny tak nemohou napadat naše buňky a zvyšovat tak pravděpodobnost vzniku těch rakovinných.

