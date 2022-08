Zvýšená propustnost střev: Proč je tak nebezpečná a jak jí předejít

Střeva každého z nás jsou do určité míry propustná, skrze stěny střev totiž přijímáme důležité živiny z konzumované potravy, které se touto cestou dostávají do našeho krevního oběhu, jak na svém webu uvádí Cleavelandská klinika.

Určitá míra propustnosti střev je tedy pro správné fungování našeho organismu naprosto nezbytná. Problém ale nastává v momentě, kdy se tato propustnost zvýší. V takovém případě totiž slizniční výstélka střev propouští do našeho krevního oběhu více než jen živiny a vodu, takzvaně "prosakuje".

Na tento problém by si měli dát problém zejména lidé trpící chronickými zažívacími problémy. Právě u těchto pacientů můžeme nejčastěji objevit střevní výstélku, která je schopná propouštět i mnohem větší molekuly, než by měla. To může vést k prosakování toxinů do krevního oběhu. Jednou z hlavních funkcí našich střev je totiž také funkce bariéry mezi bakteriemi a dalšími potenciálně nebezpečnými látkami, které obsahuje, a zbytkem těla.

Prevence

Syndrom zvýšené propustnosti střev má celou řadu možných příčin, patří mezi ně mimo jiné i alergie na různé druhy potravin, chronické zánětlivé stavy, chemoterapie, radiační terapie, nadměrná konzumace alkoholu nebo nadměrné užívání určitých volně dostupných léků, mezi které patří mimo jiné i aspirin a ibuprofen.

Naštěstí lze syndromu zvýšené propustnosti střev alespoň do určité míry předcházet změnou jídelníčku.

Ideální je pro prevenci zvýšené propustnosti stěn střev do jídelníčku zařadit probiotika, prebiotika, omezit příjem tuků a cukrů a zaměřit se na vyváženou stravu. Pokud máte se zvýšením propustnosti střev problémy, je ideální alespoň na nějaký čas dodržovat FODMAP dietu, která vašim střevům pomůže se zahojit a vrátit se do jejich původního stavu.

