Máte rádi slané jídlo? Nemusíte se omezovat, díky novému objevu vědců si zdraví nepoškodíte

Vědci přišli na to, jak si užít oblíbené slané pokrmy bez jejich negativního účinku na vaše zdraví. Sůl k tomu vlastně vůbec nepotřebujete, píše list The Guardian. Jedná se o průlomový vynález, který by nám mohl pomoci s celou řadou chorob souvisejících s přílišnou konzumací soli, jako je infarkt nebo mrtvice.