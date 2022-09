Vysoký krevní tlak: Horký nápoj, kterému byste se měli raději vyhnout

Problémy s vysokou hladinou krevního tlaku, neboli hypertenzí, má celá řada lidí. Jde o stav, ve kterém je na stěny tepen vyvíjen velmi vysoký tlak, což může s postupem času způsobit mimo jiné i onemocnění srdce.

Vysoký krevní tlak se zpočátku žádnými symptomy neprojevuje, právě proto je nutné pravidelně docházet na kontroly jeho hodnot k vašemu praktickému lékaři.

V momentě, kdy zjistíte, že je váš krevní tlak až příliš vysoký, je totiž nutné okamžitě podniknout nezbytné kroky k tomu, abyste jeho hladinu opět snížili a předešli tak vážným zdravotním komplikacím, které může způsobit.

Hladinu krevního tlaku by si měli nechat kontrolovat všichni dospělí lidé již od 18 let, a to každé dva roky. Lidé starší 40 let nebo ti, kteří patří do rizikových skupin, by měli na kontrolu hladiny krevního tlaku docházet každý rok.

Rizikové faktory vzniku hypertenze

Mezi rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku tohoto nebezpečného stavu, patří:

věk – u mužů je větší riziko vzniku hypertenze, pokud jsou starší 64 let, to samé platí pro ženy starší 65 let

rasa – větší riziko vzniku hypertenze je u lidí s africkými kořeny

rodinná historie – pokud někdo z vašich příbuzných trpí hypertenzí, pravděpodobnost vzniku tohoto stavu se zvyšuje i u vás

nadváha

obezita

nedostatek fyzické aktivity

kouření

konzumace nadměrného množství soli v jídelníčku

nedostatek draslíku v jídelníčku

nadměrná konzumace alkoholu

stres

některá chronická onemocnění – patří mezi ně mimo jiné i cukrovka, onemocnění ledvin a spánková apnoe

Pokud tedy chcete minimalizovat riziko vzniku hypertenze, je ideální vyhnout se těm rizikovým faktorům, které můžeme ovlivnit. V rámci prevence hypertenze byste se ale měli vyhýbat i jednomu oblíbenému horkému nápoji. Řeč je o kávě.

Kofein

Kofein může dramaticky zvýšit hladinu vašeho krevního tlaku. Reakce těla na tuto látku se však liší člověk od člověka, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Někteří lidé, kteří pijí kávu pravidelně, si totiž na kofein mohou vybudovat toleranci. Ideální je proto se o tom, zda byste se měli kávy vzdát, nebo ne, poradit s vaším praktickým lékařem.

