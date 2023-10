StarDance: Rozhozený Marek Eben nevěřil svým očím, vydírání poroty i pád v přímém přenosu

Na kulisy, které se objevují v choreografii jednotlivých párů, jsme si už dávno zvykli – stejně jako na plyšáky, které dopadají tanečníkům k nohám. Ve třetím večeru po vystoupení Marka Adamczyka a Lenky Nory Návorkové ale přiletěla na parket i část dámského oblečení, která zjevně dostala z rytmu i tak zkušeného moderátora, jakým Marek Eben rozhodně je. „Je to to, co si myslím, že to je?“ zeptal se nevěřícně, když uviděl vedle poroty ležet podprsenku.

Vydírání psem a divoké schody

Za chvíli už ale na sebe strhl pozornost další člen tréninkového týmu manželů Adamczykových, pes Artur, který se za svým páníčkem přišel podívat do přímého přenosu StarDance. „To je úplné vydírání, tohle opravdu nejde,“ neubránila se smíchu porotkyně Tatiana Drexler.

Kromě psa a zmiňované části dámské garderóby se diváci dočkali i dalšího překvapení, když kajakář Vavřinec Hradilek sjel schody – jak jinak než na kajaku. Marek Eben pak i díky Hradilkovu tanečnímu úboru připomněl jeho podobnost s Pepkem námořníkem, což nijak neubralo na výkonu páru.

Pád přímo na parketu

O chvíli napětí se postarali Darja Pavlovičová a Dominik Vodička, kteří sice trénovali těžký prvek, do svého soutěžního vystoupení ho ale nakonec nezařadili – a dobře věděli, proč. Když je po soutěžním tanci Marek Eben vyzval, aby jej zkusili předvést, nedopadlo to podle představ a mladou tanečnici musel její partner sbírat z parketu. „Děkuji, že jste to tam nedali, protože by byl parket od krve,“ komentoval s vtipem nepodařenou otočku Richard Genzer.

Někdo vypadnout zkrátka musel...

Barevně sladěná porota tentokrát hodnotila poměrně mírně, nejvíce, jak už to bývá, kritizoval Zdeněk Chlopčík, ale to nikoho, kdo soutěž sleduje pravidelně, nemůže překvapit. Soutěžní tance (jive, quickstep, rumba) zvládly všechny páry bez větších problémů, nejlépe se s třetím večerem podle poroty popral taneční pár Eva Adamczyková a Jakub Mazůch, za nimi jen o málo zaostali Richard Krajčo s Dominikou Roškovou a Vavřinec Hradilek s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. Někdo ale také musel vypadnout, bez toho se tato soutěž zkrátka neobejde. S porotou, která na poslední místo tentokrát odsunula Ivanu Chýlkovou s Janem Tománkem, se shodli i diváci, a tak se soutěž od příštího týdne bude muset obejít právě bez tohoto páru.

