Podprsenka byla vynalezena hned několikrát: Krajky milovaly už dámy v 15. století

Také jste někde četli, že se podprsenka vyvinula z příliš tělo i život svazujícího korzetu? Vlastně je to tak trochu pravda, ale to až ta, které bychom mohli říkat moderní; i když kdo ví, jak se na naše prádlo budou dívat naši potomci třeba za sto let. Možná s chápavým úsměvem a shovívavostí k nedokonalosti svých předků. Průkazně historicky doloženou a archeology nalezenou podprsenku totiž můžeme datovat do 15. století, zatímco móda korzetů, které si představíme hlavně na ženách z vyšších vrstev, přišla až ve století 16. (Pravdou ale je, že o svůj pas se staraly již neolitické ženy, které si kolem těla nasazovaly obruče a pravděpodobně soutěžily, které stačí ta nejmenší ze všech. Svět je vlastně stále stejný.)

Řekyně věděly své...

Jenže ani podprsenka z 15. století, to ještě není ten první kus tohoto oděvu, který si kdy ženy na sebe oblékly. Již dámy ve starověkém Řecku nosily cosi, co plnilo vlastně velmi obdobnou funkci. Tehdy ale ještě šlo spíše jen o pruh vlněné nebo lněné tkaniny, omotaný kolem hrudníku a na zádech zavázaný. To tamním dívkám a ženám umožňovalo například sportovat, aniž by budily nechtěnou pozornost. Jedna taková událost byla dokonce zachycena na dávné mozaice, kterou archeologové nazvali Korunovace vítěze, ale je možné ji vyhledat také jako mozaiku nebo dívky v bikinách. Proč se tedy dnes často domníváme, že tento kus spodního prádla patří pod šaty až od 19. století?

Zapomenutý objev

Někdy se zkrátka stane, že moudrý člověk učiní objev, sestrojí vynález nebo třeba jako v případě řeckého matematika Eratosthenesa objeví, že je Země kulatá, již na přelomu třetího a druhého století před naším letopočtem, aby se na takovou “drobnost” na dlouhá staletí zapomnělo, než se na počátku šestnáctého století Fernando de Magallanes vydal na svoji cestu a vyvrátil do té doby prosazovanou středověkou myšlenku, že lidstvo žije na jakési placce. A stejně tak to bylo i s podprsenkou, která musela být “vynalezena” dokonce několikrát, než se pravděpodobně nadobro usadila v našich šatnících.

Krajky a zase krajky - po celá staletí

Jak tedy vypadala taková středověká podprsenka? Vlastně podobně jako ta dnešní - na té z 15. století, kterou nalezla v roce 2012 archeoložka Beatrix Nutz na jednom z rakouských zámků, byly dokonce zachovány části krajky. Je tedy jasné, že už v té době nešlo jen o čistě funkční součást oděvu, ale měla být také příjemná na pohled a poutat pozornost opačného pohlaví - ostatně stejně jako dnes. Navíc byla její konstrukce, tedy vlastně střih, až nápadně podobný té, která byla ve 20. století patentována v Americe. Jak je vidět, lidé se vlastně nemění.

