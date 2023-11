Chtěl její auto: Útočník zbavil ženu života a pak ji vozil jako spolujezdce po kraji

Když mladá žena odcházela z domu, nemohla tušit, že se už nikdy nevrátí. O tom, že jí zbývá jen několik posledních minut života, jistě vůbec nepřemýšlela. V té chvíli to vlastně netušil ani její vrah, který si zatím jen pohrával s myšlenkou, jak snadno a co nejrychleji zaplatit svoje dluhy a začít znovu žít bez problémů a strachu o peníze. Hodilo by se mu nějaké auto, třeba takové, jako stojí u chodníku. Právě to, ke kterému se blížila atraktivní blondýnka.

Nezvaný velitel vozu

Všechno, co se stalo dál, bylo jen dílem snad zkratkovitého rozhodnutí, spíš za to mohla náhoda a nemožnost odolat pokušení. Ještě než se žena stihla usadit v autě a nastartovat, seděl vedle ní cizí muž, který se rázně ujal velení. Pokynul k cestě, i když zatím sám netušil, kam by to mělo být. Věděl jediné: opravdu moc by chtěl mít auto, ve kterém právě bez pozvání seděl. A tak vyrazili.

Plán se blížil ke konci

Kdyby to nebylo tak děsivé, asi by se dalo říct, že se alespoň podle své pozdější výpovědi vrah snažil svoji budoucí oběť uklidňovat. Možná ani ještě nebyl rozhodnut, že ji zabije. Jenomže pak se v něm cosi hnulo a pro jistotu si ze sedadla spolujezdce přesedl dozadu, odkud snad mohl řidičku lépe kontrolovat a přemýšlet, co dál. Shodou náhod, možná i záměrně, to se dnes už nedozvíme, zajelo auto do lesa. Tam přikázal útočník zastavit a jistě si dovedeme představit hrůzu, jakou musela napadená žena prožívat.

Osudový okamžik

Muž mladé řidičce poručil, aby vystoupila, ale než se k tomu odhodlala, rozhodl se on – to byla ta pravá chvíle zbavit se majitelky a bez peněz přijít k autu. Jenomže nešlo o ostříleného vraha, kterého by nezradily nervy. Když uviděl a uvědomil si, co vlastně udělal, přenesl mrtvou ženu na sedačku spolujezdce a křižoval s ní krajinu ve snaze najít to nejlepší místo, kde by se následků svého jednání zbavil. Podařilo se mu najít další skrytější lesní cestu, ženu vyložil z auta a zahrabal pod větve a jehličí. Teď už mnohem klidnější a spokojený odjel do nedalekého hostince, kde si v klidu vypil kávu a podle policistů se těšil pocitem, že na něj venku čeká jeho vysněné auto. Žena byla minulostí, teď byl zase boháč.

Lepší peníze než kradené auto

Báječný pocit majitele automobilu se ale rozplynul v okamžiku, kdy zaslechl hlášení o pátrání nejen po mrtvé ženě, kterou její manžel nahlásil jako pohřešovanou, ale také po autě, které právě stálo před vrahovým domem. Rozhodl se tedy, že lepší než samotný vůz budou peníze, které za něj utrží. Podařilo se mu jej téměř okamžitě prodat, ale udělal velkou chybu, která se mu jen o chvíli později vymstila. S novým majitelem sepsal běžnou kupní smlouvu, do které uvedl svoje skutečné údaje.

Pak už to šlo všechno rychle

Jakmile se pátrání dostalo do bodu, kdy policisté objevili hledaný automobil u jeho nového vlastníka, který samozřejmě o jeho historii nic nevěděl, měli po starostech. Nezbývalo nic jiného, než si dojet pro prodávajícího. I když s ním nebylo lehké pořízení, příliš nezapíral a později dovedl vyšetřovatele dokonce i na místo, kde svoji oběť ukryl. Soud jeho skutek ohodnotil osmnácti lety za mřížemi. Po tu dobu tedy rozhodně neměl problémy s tím, jakým autem bude jezdit.

