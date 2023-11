Seriál Jedna rodina by mohl zachránit Vašek Matějovský. Zahraje si divocha

V poslední době to začínala být v seriálu Jedna rodina tak trochu nuda. Tereza Kostková, která hraje Petru Tejkalovou, se naplno ponořila do svého podnikání, které stíhá jedna tragédie za druhou. To jí samozřejmě nikdo nepřeje, kdyby nebyla tak příšerně otravná a nesnažila se každému kázat své rozumy.

Martinu čeká těhotenství. Co na to Dominik?

Martině maminka rozmlouvá bydlení s Dominikem, protože se podle ní až příliš žene do role manželky. Na to mimochodem stejně nejspíš dojde, protože jednou z ústředních dějových linek nové série je Martinino těhotenství, které bude řešit víceméně sama – a Dominika tím bude rozčilovat. Není tajemstvím, že to přitom má být právě Petra, kdo bude z nového přírůstku naprosto nadšený.

Do té doby však stíhá ještě vyčinit Norice, že se špatně stará o Petřiny děti ve střídavé péči, bývalému muži Filipovi, že se nestará takřka vůbec, a Kláře, že se stará divně. Nic ji není dobré, všichni jsou špatní nebo nedostateční a objevit se v její blízkosti v podstatě znamená říct si o výčitku. Přitom v první sérii byla právě Petra tou nejpohodovější postavou, u které jste si přáli bydlet a snídat každý den čerstvý chléb s její báječnou marmeládou. To už dávno není pravda.

Díkybohu za Kláru

Nejotravnější postavou první série byla Klára Tejkalová, bývalá Karlova žena. To už dávno není pravda! To, že se zamilovala do mladého doktora v podání Cyrila Dobrého, ji vyneslo mezi postavy seriálu, na které se konečně dobře kouká.

Jaké úlohy se tedy zhostí nově příchozí Vilém Vávra v podání Vaška Matějovského? Má být srandovní, zároveň chaotický. Také rychleji koná, než myslí, což by mohlo přinést spoustu vtipných momentů. V komentářích fanoušci tipují, že to bude právě Norika, která se do pohledného Viléma zakouká! Prý už ji nebaví postarší Filip, který jí dávno nestačí. Další k tomu přihodili také teorii, že se Filip vrátí k Petře a Karel zůstane na ocet. Není to sice moc sympatická postava, ale že by si Karel zasloužil takový osud? A pak rychle přispěchal ke Kláře, která by ho vzala rychle na milost?

Vrátí se Sara Sandeva?

To by tvůrci zcela popřeli hlavní myšlenku seriálu a zřejmě to neudělají. Nabízí se však otázka, co bude se Sarou Sandevou, která si jen krátce zahrála snoubenku pana doktora. Že by tam byla jen na okamžik? To se nám nezdá, byla dokonce na letním setkání herců.

Možná to bude ona, kdo začne pracovat v domově seniorů poté, co se druhá sestřička urazí nad zpackanou láskou. A zamilovat by se pak mohla právě do Viléma... Budou Kláře škodit? Nebo jí budou lásku přát? Snese seriál další komplikovaný pár?

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO, Instagram

