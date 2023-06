Do Jedné rodiny by se na podzim měla přidat Patricie Pagáčová i Sara Sandeva

Na podzim diváci o své oblíbené hrdiny nepřijdou. Nikdo totiž odchod ze seriálu neoznámil! Už teď se však šušká o několik nových příchozích. Už v březnu natáčela Sara Sandeva, zatím se ale v dílech neobjevila. Koho si tam zahraje, není známo. Otazník visí i nad Patricii Pagáčovou – ta už má podepsanou smlouvu, zatím se však o její postavě nic neví. Právě Pagáčové je v poslední době všude plno a evidentně se jí v herecké branži velmi dobře daří – zahrála si například v Agrometalu, O mě se neboj, Iveta, Devadesátky aj.

Zda dámy doprovodí na plac ještě nějaký další nováček, je zatím tajemstvím.

Štědrý večer nastal – i v létě!

Poslední díl před letní pauzou ponese název Štědrý den a bude mít symbolické číslo 24. Obvykle se takové díly vysílají ve vánočním období, tady to tvůrcům vtipně vyšlo na léto. Vánoční atmosférou na vás poslední díl příliš nedýchne.

A jak to nakonec bude? Zuzana vyhrála děti a Petra prohrála, což bylo předmětem dvou dílů, u kterých nikdo nepochopil, proč to tolik komplikují. Fanča je mrtvá. Má hrobeček a truchlí se po ní… Nakonec všechno dopadne dobře, Karel zatančí, Petra se dojme, Klára rovněž, nepochopíte sice, proč musí Martina s Vaškem trávit čas se šílenými rodiči Noriky, když chtěli být s mámou, ale budiž. Střih, hotovo, letní pauza.

Filip chce odletět do zahraničí

A podzim bude výživný. Pavel Zedníček prozradil, že se budou dít věci! Filip musí Norice oznámit, že získal pracovní nabídku v zahraničí – na půl roku. A vypadá to, že vzít s sebou svou rodinu se rozhodně nechystá! Norika bude v šoku a je jasné, že tohle udělá jejich vztahu čáru přes rozpočet. Už takhle má Norika občas pocit, že má doma páprdu, který jí nestačí. Holt si vzala staršího chlapa a teď – na dráze ke kariéře slavné influencerky – se jí zkrátka nehodí do krámu, že žije v pokojíčku vedle s tchánem.

Jenže Filip není jediný, kdo Noriku nepotěší. Vašek si začíná dělat, co se mu zamane, a Petra se pochopitelně bojí. Jaké bude Noričino překvapení, když na ni začne řvát, že se neumí postarat o Petřiny děti! Je pravda, že celý seriál se nese trochu v duchu toho, že Norika není z Filipových dětí příliš nadšená, obvykle ji obtěžuje se o ně starat a na Vánoce s nimi vůbec nechtěla být. Stejně ji ale překvapí, když jí to Petra vmete do tváře. Bude z toho dívčí válka?

Petra má vážné problémy

Petru ale nečekají jen rodinné problémy. Někdo měl po konzumaci jejích marmelád problémy se zažíváním, a tak dorazí hygiena. A vypadá to, že nepůjde o malý problém. Už dříve řekla, že si dává rok, a pokud bude ve ztrátě, na podnikání se vykašle. Dříve pracovala jako účetní – spočítá si, že se zkrátka musí vrátit k původní profesi?

A světe div se – objeví se Vágyho Anička! Nevypadá to na žádnou lásku, dokonce snad ani nebude tušit, kdo to ten Vágy je… Že by celá ta jeho aférka byla tak trochu jinak? Neobdivuje on ji jen z dálky?

Největší aférou bude ale zřejmě nový doktor v domově seniorů, který učaruje krásné a věčně opuštěné Kláře. Ostatní si budou sice myslet, že je to pořádný blbec, jednu obdivovatelku však přeci jen najde – paní Tejkalovou. Ta má za sebou trýznivou zkušenost s Crhou, ale konečně už alespoň netruchlí po Karlovi. Zda zrovna tenhle jinoch zocelí rány na srdci, to se dozvíme už brzy.

Aby toho nebylo málo, Boba začnou balit mladé kočky. Ten se před nimi rozhodne zdrhnout – jemu přeci nikdo ženské na krk házet nebude!

Zdroj: TV Nova, Instagram

