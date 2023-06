Postava Matěje Karase je ve Specialistech jediná, která má vývoj. Ale i chyby

Seriál Specialisté se momentálně dočkal své deváté řady, ve které je hlavní hvězdou Marek Lambora. Zastínil i zkušené kolegy, kterými jsou například Martin Dejdar nebo David Prachař. Přesto si diváci všimli jistých nesrovnalostí…

Objeví se Karas i v další sérii?

Matěj Karas diváky zkrátka baví! Na Zlín Film Festivalu jeho představitel Marek Lambora prozradil, že v následující řadě, která se bude chystat letos v srpnu, se objeví znovu. Nechtěl však prozradit, jak dlouho bude jeho postava ještě součástí. Jelikož je Marek vytížený herec, který se soustředí především na divadlo, je jisté, že nebude chtít zůstávat v jednom projektu několik let.

Přesto je pravdou, že Matěj Karas je teď postavou, která ve Specialistech zaznamenala největší vývoj. Nejenže vše začalo dějovou linkou s jeho bratrem, který na něj chtěl hodit vraždu a docílit toho, aby šel sedět místo něj, teď pokračuje i s kamarádem, kterého Matěj poslal na vozík. Nechybí ani komplikovaný vztah s matkou, které se Matěj straní. Nelíbí se mu, že stále lpí na uvězněném bratrovi a dostatečně se nepostavila na jeho stranu.

Ostatní postavy tolik prostoru nemají

V jednom z posledních dílů se dokonce potkal se svou bývalou láskou Šárkou Krausovou, dříve Vaculíkovou, která si zahrála jeho bývalou partnerku. Stejnou dějovou linku mají i ve skutečnosti. Ačkoliv u nich je to – vzhledem k absenci trestných činů a smrti současného manžela – o něco klidnější. Přesto je zdaleka jediný, u kterého se takové podrobnosti dozvídáme.

Kapitánka Zuzana Májová se sice vrátila, víme, že má dítě, nikdy jsme ale nebyli u ní doma, natož abychom potomka viděli. Otazník také zůstává nad tím, s kým dítě vůbec má. A pokud to někdy bylo – byť náznakem – zmíněno, už dávno si to divák nepamatuje. Do pozadí se dostala také dějová linka Martina Dejdara a Amelie Zedníčkové, která hrála jeho neteř Anežku. Čas od času se něco objeví, moc toho ale není.

Jiří Hána zase v seriálu randí s Martou Dancingerovou, ta se tam ale čas od času objeví jen proto, aby z něj vytáhla nějaké ty informace jako novinářka – a už zase peláší pryč. Je jasné, proč dali tvůrci Lamborovi takový prostor. Po Slunečné jde o jednoho z nejpopulárnějších herců u nás, a ke Specialistům dovedl zcela nové publikum – dost pravděpodobně o generaci mladší.

Drží se nad milionem diváků 15+. V těsném závěsu zůstávají také reprízy, které Nova vysílá hned po prvním díle. Jen na začátku roku Specialisty předběhl seriál Místo zločinu České Budějovice, milion si ale Specialisté i tak udrželi. Je jasné, že jde o jeden z nejúspěšnějších projektů Novy v současnosti. A to přesto, že se tam herců vystřídalo už nespočet. Specialisté jsou dlouhodobě pondělní jedničkou ve sledovanosti.

Lamborovy chyby

Věrní fanoušci Specialistů a Marka Lambory si už několikrát všimli, že Matěj Karas se v některých záběrech objevuje perfektně ostříhaný, v dalších zase zarostlý. Jde zřejmě o rozdíl ve dnech, kdy Marek natáčí. Kromě role policisty teď totiž například zkouší divadelní adaptaci pohádky Anděl Páně, za kterou stojí Ondřej Brzobohatý. Je jasné, že toho má až nad hlavu, ačkoliv natáčení jednoho dílu oblíbené kriminálky má zabrat zhruba čtyři a půl dne.

Přesto jde ve Specialistech o postavu, která Lamboru evidentně dost baví, což se na jeho výkonu znatelně projevuje. Důvodem ale může být také soukromý život, ve kterém se mu má po dlouhé době dařit. Proslýchá se, že randí s půvabnou herečkou Sárou Rychlíkovou.

