Linda Rybová: Z milenky manželkou, které ženy hrozily, že to má spočítané. Prachaře si drží déle než Batulková

Když žila herečka Dana Batulková, známá ze seriálu Slunečná, ve spokojeném manželství s Davidem Prachařem, představitelem majora Vondráčka ze Specialistů, zřejmě ji nenapadlo, že bude brzy vychovávat syna Jakuba a mladší Marianu sama.

Zdál se mi sen, ze kterého jsem se probudila s láskou, říká Rybová

Všechno bylo zalité sluncem až do chvíle, kdy se objevila vedle Prachaře mladší kolegyně – Linda Rybová. Ta své kamarádce ukrást manžela nechtěla, leč stalo se. „Myslím, že jsme se nehledali, nechtěli jsme se hledat nebo nesměli jsme se hledat. Když jsme byli téměř rok přátelé, tím myslím, opravdu přátelé, zdál se mi takový sen, ze kterého jsem se probudila s láskou. Prostě mi to došlo až v tom snu,“ tvrdila o pár let později Rybová. Jenže ještě předtím se na čas stala naprostým vyvrhelem společnosti.

„Ženy, které jsem nikdy neviděla a ony mě také ne, mi psaly ohavné dopisy. Že jsem prototyp něčeho, co jim zničilo život. Sdělovaly mi, že od nich muž odešel přesně kvůli tomu druhu ženských, jako jsem já. Těch, co vypadají, že neumí do pěti počítat, a přitom mají všechno spočítané. Nikdy jsem nepochopila, co mám mít spočítané. David není bankéř. Je hlavně divadelní herec, takže vždycky patřil k těm chudším. Pro peníze to nebylo,“ vysvětlila po letech Rybová, když byla potřetí těhotná. Dodnes s ní některé kolegyně nemluví, starší syn Jakub prý tátu obviňoval z rozpadu rodiny celé roky. Odmítal Lindu přijmout. K novým sourozencům domů jezdila hlavně Mariana.

S Batulkovou jako bývalí milenci. Svárům už je konec

Válečnou sekeru měl Jakub zakopat až během svatby s modelkou Agátou Hanychovou, kam pozval všechny členy své rodiny – tedy jak „novou“ manželku svého otce, tak své tři nevlastní sourozence – Rozálii, Josefínu a Františka. I Batulková už zřejmě překousla zradu manžela. Kolegiálně tak nemají problém, soukromě se ale zřejmě nevyhledávají ani po letech, přestože tam už dávno nejsou emoce, které doprovázely složitý rozvod. Své štěstí totiž našla v partnerovi Ondřeji Zajícovi, krásný vztah má i s Jakubem a Marianou. Na staršího syna pěje samou chválu a opakuje, jak dobrý člověk z něj vyrostl, s Marianou lítá na dovolené a tráví čas „po holčičím“. Radost jí dělá také vnučka Mia nebo Agátin Kryšpín, kterého také považuje za svého vnuka a ráda si ho prý bere. Navíc se s Davidem potkali na natáčení seriálu Slunečná, kde dokonce sehráli bývalé tajné milence. A jak to vypadalo, neměli s tím nejmenší problém.

Je tedy zřejmé, že Linda dokázala to, čemu mnozí nevěřili – nebyla jen milenkou a krátkodobou aférkou. Zamilovala se do muže, se kterým vybudovala pevné manželství, se kterým má krásné děti a hlavně – se kterým se jí dobře žije i po letech.

