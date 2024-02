Pětikoalici drží pohromadě dobře placená místa, nikdo dobrovolně neodejde, říká poslanec Kukla

Poslední krajské volby v roce 2020 na Vysočině vyhrálo hnutí ANO, jehož lídrem a kandidátem na hejtmana byl Martin Kukla. Přesto skončil v opozici, krajskou vládu složila koalice ODS se Starosty pro občany, Piráti, Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK ED), KDU-ČSL a ČSSD.

Chuť si spravil ve volbách do sněmovny v roce 2021, když na třetím místě kandidátky ANO na Vysočině dostal 1 852 preferenčních hlasů a stal se poslancem. Na Vysočině dnes také hnutí ANO vede coby šéf místní buňky.

Mnoho lidí poukazuje na to, že hnutí ANO je Andrej Babiš. Jak je to tedy u vás na Vysočině, pracujete tak, jak si přeje šéf?

Ano, hnutí ANO založil Andrej Babiš a díky němu jsme nejúspěšnější politické hnutí za dlouhou řadu let. Nicméně mi opravdu vadí, jak pětikoalice pořad zdůrazňuje, že za všechno může Andrej Babiš. A to i v případě, když něco řešíme na Vysočině, tak zaznívá: A co na to řekne Andrej Babiš a zda nám to dovolí. Tak to ale není. Jsme demokratické hnutí, máme členskou základnu, oblastní a krajské organizace a rozhodně nejsme hnutí jednoho muže, jak si někteří mylně myslí.

Kde jsou vaše priority? Jste poslanec, zároveň jste byl kandidátem na hejtmana. Co třeba ministr v některé z budoucích vlád, láká vás to?

Krajská politika se s tou celorepublikovou velmi propojuje. Například pokud chcete něco v kraji postavit, opravit silnice, tak to v regionu prosadíte, ale pokud nebudete mít kofinancování od státu, tak to budete těžko realizovat. A to je moje odpověď na vaši otázku. Je třeba prosazovat zájmy lidí na všech frontách, abyste dokázal věci prosadit, byl úspěšný a práce za vámi byla vidět. A post ministra? Určitě ne.

Jana Nagyová coby kandidátka do Evropského parlamentu za ANO, je to podle vás dobrá volba? Stále figuruje v kauze Čapí hnízdo…

Jana Nagyová dostala za Vysočinu jednomyslnou podporu. Členská základna za ní stojí. Kauza Čapí hnízdo je pouze politická kauza a zajímavé je, že vždy před volbami ji rádoby demokraté vytáhnou.

Vy jste si nedávno na Twitter přidal fotku Mariana Jurečky s otázkou, zda vydrží do Velikonoc, nebo do švestek. Je jeho kauza důvodem, aby odstupoval ministr vlády?

Ano, to jsem napsal. Mrzí mě, že lidovci vždy měli zastání u mladých rodin a seniorů, a koukněte, jak se k nim teď otáčí zády. Vlastně je prodali za pár dobře placených ministerských postů. V případě události střelby na filozofické fakultě Marian Jurečka celou dobu mlžil a až pod politickým nátlakem pomalu přiznával pravdu. Jeden můj kolega v poslanecké sněmovně mu řekl, že on chlastal, když někteří umírali a truchlili. Mrzí mě, že i když o událostech věděl, večírek neukončil. A co je důležité, celou kauzu zlehčoval.

Mimochodem, co říkáte na ministra Rakušana, který objíždí města a účastní se často vyhrocených debat? Může to být způsob, jak lidem věci vysvětlovat i některá rozhodnutí kabinetu? Narážím na to, že opozice právě nedostatečnou komunikaci vlády často kritizuje…

Ministr vnitra Vít Rakušan už delší čas sleduje, jak jim klesají preference. A zoufalí lidé často dělají zoufalé věci. Ať už jde o korespondenční volbu, nebo uvádění nepřesných informací. Celou pětikoalici drží mnoho dobře placených míst, a tak si teď jen okopávají kotníky, ale nikdo z nich nemá chuť dobrovolně odejít. Připomeňme si, jak celá pětikoalice svorně zdůrazňovala, že nebude zvyšovat daně… a jak to dopadlo. Nevěřím jim. Lidé, kteří je volili, musí být hodně zklamaní.

Když jste byl na konci roku 2022 zvolen předsedou hnutí ANO na Vysočině, říkal jste, že chcete prosazovat priority, které povedou ku prospěchu lidí žijících v tomto regionu. Jak konkrétně taková činnost vypadá?

Sledujeme současné vedení Kraje Vysočina a připomínkujeme záležitosti, které jsou podle našeho názoru důležité a vedou ku prospěchu lidí. Jednotlivé oblasti dobře definují naše připomínky k rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2024.

Jaké to byly připomínky?

Zasazovali jsme se o stomilionové navýšení na dopravu na opravy silnic II. a III. třídy a opravy mostů. Chtěli jsme podpořit ZOO Jihlava jako nejnavštěvovanější turistický cíl Vysočiny, podpořit výstavbu čističek odpadních vod v obcích a dále jsme mimo jiné navrhovali navýšit podporu včelařům, vlastníkům lesů na Vysočině, profesionálním i dobrovolným hasičům a 30 miliony navíc podpořit dětské, stomatologické i praktické lékaře, kteří na Vysočině citelně chybí.

Ve sněmovně jste spolu s kolegy z ANO bránil růst důchodů. Opravdu myslíte, že jsou na tom senioři tak špatně?

Dle mého názoru na růst důchodů vznikl nárok, proto jsme podali ústavní stížnost. Ta bohužel nedopadla ve prospěch současných seniorů a lidí s invaliditou, takže jedinou možností jsou volby.

Korespondenční?

Korespondenční volbu rozhodně nechceme, protože pak by dění v ČR významně ovlivňovali lidé, kteří u nás dlouhodobě nežijí.

