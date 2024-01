SPD a Babiš nemají páteř, říká europoslanec Zdechovský. Popsal, čím populisté oblbují lidi

Populisté jsou na vzestupu, což potvrdily i nedávné volby na Slovensku, kde se kormidla ujala vláda Roberta Fica. Vladimir Putin tak má, alespoň to tak zatím vypadá, po Maďarsku dalšího hlasitého spojence v srdci Evropské unie. Slovenský Denník N už například Fica označil za vlastizrádce v čele státu a nebál se ho přirovnat k prezidentovi fašistického Slovenského štátu Jozefu Tisovi.

„Tisa k samostatnosti dotlačil Hitler, Mečiara Klaus. Fico doufá, že velký car v Moskvě si při svém tažení proti Evropě zapamatuje jeho oddanost. Robert Fico je tak další exemplární vlastizrádce v čele Slovenska,“ napsal Denník N.

Rusko zbrojí neuvěřitelně rychle

To vše v době, kdy pomoc Západu stagnuje, nebo se dokonce propadá a válka na Ukrajině se dostala do bodu, kdy začíná mít navrch okupační armáda. „Především jsme naprosto přecenili evropský obranný průmysl, který jsme dlouho přehlíželi. Nestíháme vyrábět munici, nestíháme dodávat slíbené dodávky na Ukrajinu, což je špatné,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz europoslanec a bývalý místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Německo nedávno poslalo větší pomoc a vybídlo státy, ať dostojí svým závazkům a dodají slíbenou pomoc Ukrajině. „Nesmíme dlouho otálet, Rusko zbrojí neuvěřitelně rychle a Západ s ním nestíhá udržet krok.“

Zvládají lídři zemí EU vysvětlovat svým občanům, jak potřebná je pomoc Ukrajině?

Uvědomují si, že pomoc musí pokračovat. Strašák v podobě Ruska, které je zase o něco blíž Evropě, je velký. Na druhou stranu musí přemýšlet, jak to komunikovat doma, protože veřejnosti dochází trpělivost, když čte, že se zase posílají peníze, zbraně či humanitární pomoc na Ukrajinu. Vlivem vysokých cen energií a vysoké inflace pak lidé mají dojem, že jsou až ti druzí. Rádoby vlastenecká scéna toho využívá a přitápí pod kotlem prohlášeními, že vláda na občany kašle. Populisté a extremisté jsou na vzestupu. Bohužel.

Když se díváme na profily poslanců Babiše, Okamury a dalších na sociálních sítích, tak nad některými statusy člověk žasne. Jak velký je to problém?

Obrovský. Jim o pravdu nejde, řídí se průzkumy. Klidně by se s Ruskem paktovali. SPD je ruská kolona, Andrej Babiš zase slíbí cokoliv, aby získal voliče. Páteř nemají ani jeden.

Dá se s tím ale vůbec něco dělat, nejde přece o svobodný názor politika?

Dá, ale je to bolestivé. Komunikace vlády se musí zlepšit a musí přesvědčovat o svých krocích veřejnost, že je to tak správně. Trvá to, ne vždy se to setká s úspěchem, ale tohle je cesta. Pokud nechceme naskočit na podobnou populistickou notu, tak to musíme dělat svědomitě a vytrvale.

Populistická vláda na Slovensku je teprve pár týdnů, Robert Fico ale už stihl rozčeřit evropské vody. Jak se slovenský premiér prezentuje na půdě EU?

Zatím nijak výrazně. Začátkem února bude mít ale příležitost na summitu lídrů, aby ukázal, jestli stojí za Ukrajinou, nebo ne. O něm je známo, že je to pragmatik, který si to nebude chtít moc rozházet s ostatními lídry. Nechce vystavit Slovensko izolaci.

Je Fico hrozba jako například maďarský premiér Viktor Orbán?

Orbán je jistě rád, že našel někoho, kdo mu pomůže v jeho úsilí stavět se proti naprosté většině v EU. Někdy naprosto iracionálně. Nakolik ale Fico půjde v Orbánových šlépějích, zatím nikdo netuší. Osobně si myslím, že svou rétoriku začne trošku mírnit.

Hrozí Slovensku, že přijde o dotace z EU?

Slovensko by se mohlo dostat do problémů skrz nedodržování principů právního státu v souvislosti s urychlenými změnami v oblasti justice. Pokud by to Evropská komise vyhodnotila jako problematické, může zahájit řízení se Slovenskem. Pokud by to Slovensko ignorovalo, může Komise sáhnout až k zadržení finančních prostředků pro naše sousedy.

To samé se teď děje u Maďarska, má to nějaký efekt?

Ano, Maďarsko peníze zoufale potřebuje. Proto začíná Orbán pomaličku couvat ze svých postojů. Čerpání evropských financí je podmíněno dodržováním principů právního státu. Fico je natolik zkušený politik, že to podle mého soudu tak daleko zajít nenechá. Slovensko totiž tyto peníze také nutně potřebuje.

Je dění na Slovensku a v Maďarsku svým způsobem vzpruhou pro Vladimira Putina, důkazem, že Západ je nejednotný?

Rusko se chytá každého stébla, které okamžitě využívá ve své propagandě o nejednotném Západu a Evropě. Tohle jim úplně stačí. Tito politici se tak stávají užitečnými idioty Kremlu. Ve finále je ale důležité, jestli svá velkolepá prohlášení doprovodí i činy, tedy zablokováním finanční pomoci Ukrajině, o které se bude znovu jednat začátkem února.

