Slovensko může přijít o dotace z EU, Fico je hrozba. Jde naproti Orbánovi, což Brusel nepřipustí

Problémy nové slovenské vlády se dostávají i na půdu Evropské unie, konkrétně Evropského parlamentu. Ve středu čeká europoslance hlasování o usnesení, které výrazně a tvrdě kritizuje návrh reformy trestního zákoníku Roberta Fica. „Novela by totiž zrušila speciální slovenskou prokuraturu, která řeší ty nejzávažnější korupční případy,“ říká pro Čtidoma.cz Mikuláš Peksa.

Fico se chce podle mnoha odborníků zbavit vyšetřovatelů z Úřadu speciální prokuratury (ÚSP), kteří se zabývali i jeho osobou. Prezidentka Zuzana Čaputová už dříve prohlásila, že pokud se tak stane, bude uvažovat o vetu. „Útok na protikorupční instituce, vyšetřovatele a novináře dává jasný obrázek o tom, jak Fico plánuje naložit se slovenským státem,“ tvrdí europoslanec Peksa.

Mikuláš Peksa

- politik a fyzik, od roku 2019 poslanec Evropského parlamentu, v letech 2017 až 2019 poslanec Poslanecké sněmovny PČR

- v Evropském parlamentu členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

- v listopadu 2019 zvolen předsedou Evropské pirátské strany

O co Ficovi jde?

O rozklad právního státu, narušení principů demokracie i kontroly a především o dosazení vlastních lidí na důležitá místa. Evropská unie vnímá, že je Fico hrozba a že evropské peníze jsou teď na Slovensku ve velkém ohrožení. Myslím, že i v rezoluci z tohoto týdne je jasně patrné, že je Unie připravena zasáhnout, pokud se situace vymkne kontrole.

Je tedy ve hře i varianta, že by EU zastavila dotace pro Slovensko?

Samozřejmě, mechanismus podmíněnosti právního státu platí pro všechny bez výjimky. Pokud to bude situace vyžadovat, věřím, že Komise stopne Slovensku evropské peníze.

Co má novela trestního zákoníku znamenat v praxi pro Slovenskou republiku?

Změny se podstatným způsobem dotknou jak výše trestů, tak délky promlčecích lhůt, jakož i rozhodování o zajištění majetku a výkonu trestů v již probíhajících řízeních. Jsou to obrovské změny k horšímu a opravdu si myslím, že naši sousedé čelí velké krizi. Komise by neměla dopustit, aby se ze Slovenska stalo nové Maďarsko, a měla by dělat vše pro to, aby ochránila evropskou demokracii a finance.

Počítáte s tím, že jakékoli případné zásahy Bruselu mohou být vodou na Ficův mlýn a znamenat ještě větší obrat Slovenska směrem k Rusku?

Autoritáři nesmějí diktovat Evropě, co má a nemá dělat. Určitě se nesmíme nechat vydírat, případně se bát zasáhnout. Myslím, že i slovenští občané jasně cítí, že to, co se děje, bude mít vážné dopady na jejich svobody, demokratické záruky a média. A Unie tu je od toho, aby tohle nedopustila.

Je Slovensko pro EU momentálně větší problém než Orbánovo Maďarsko?

To si zatím nemyslím. Evropský parlament teď chce v usnesení dát Ficovi jasně najevo, že vznik dalšího Maďarska přímo před zrakem celé Evropy nedopustí. Zatím tam tedy ještě nejsme, ale Fico tomu jde výrazně naproti.

KAM DÁL: Osudy hvězd seriálu Krok za krokem: Carol zemřela, Karen prožila peklo. Další jsou ale docela v pohodě.