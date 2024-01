Osudy hvězd seriálu Krok za krokem: Carol zemřela, Karen prožila peklo. Další jsou ale docela v pohodě

Jak ukočírovat nejprve šest, později dokonce sedm dětí bez toho, aby se člověk zbláznil? I na to můžete hledat odpovědi v celkem sedmi řadách seriálu Krok za krokem, které byly natáčeny od roku 1991 do roku 1998. Tato situační komedie ve své době doslova přikovala diváky k obrazovkám a nutno říct, že svým způsobem to trvá dodnes. Zejména proto, že můžete vypnout, nemusíte řešit nic jiného, než že vás možná bude od smíchu bolet břicho. Jaké ale byly osudy hlavních protagonistů poté, co se natočil poslední záběr?

Patrick Duffy coby Frank Lambert

Do seriálu přišel jako velká hvězda. Není se čemu divit, měl za sebou natáčení telenovely Dallas, kde jako Bobby Ewing sice zemřel, diváci si ho ale vyžádali zpět a scenáristé měli plné ruce práce, aby ho znovu implementovali do děje. Teprve Krok za krokem z něj ale udělal legendu. Coby sympatický majitel stavařské firmy se seznámí s Carol a vezmou se po pár dnech na Jamajce. Každý má v té době tři děti, které spolu musejí začít vycházet.

Duffy několik dílů seriálu dokonce sám režíroval, což si odnesl i do několika dalších projektů. Nikdy už ale na filmovém plátně tolik nezazářil, přestože jako postarší muž ještě v roce 2021 natočil tři snímky. V soukromí byl šťastný po boku Carlyn Rosser, byli spolu až do doby, než podlehla rakovině. Herec je také úspěšný podnikatel, před několika lety založil firmu na výrobu koláčů.

Suzanne Somers coby Carol Foster-Lambert

Ikona sedmdesátých let se proslavila jako Chrissy Snow v Three's Company a ve skvělých hereckých výkonech pokračovala i v Kroku za krokem. Pohledná blondýnka se později stala oblíbenou moderátorkou, která mimo jiné apelovala na zdravý životní styl, slyšet byly také její názory na zdraví či wellness, objevila se i v americké verzi StarDance.

Napsala několik autobiografií a knih o dietách a po boji s rakovinou prsu začala také otevřeně mluvit o alternativní léčbě rakoviny. Žena, na jejíž tváři byly patrné zásahy plastického chirurga, svůj vlastní boj se zákeřnou nemocí prohrála. Zemřela 15. října loňského roku, pouhý den před sedmasedmdesátými narozeninami.

Staci Keanan coby Dana Foster

V sitcomu byla za šprtku, která si zakládala na svých známkách ve škole i intelektu. Její postava tak trochu kopírovala reálný život herečky, která řemeslo pověsila na hřebík velmi brzy poté, co skončilo natáčení seriálu. Vystudovala totiž právnickou fakultu a dotáhla to až na zástupkyni okresního prokurátora na okresním státním zastupitelství v Los Angeles. Jediné, co ji ještě spojuje s herectvím, je její manžel, herec Guy Birtwhistle. Vzali se v roce 2017.

Angela Watson coby Karen Foster

Ctižádostivá modelka se zájmem o country hudbu a ne příliš vysokými nároky, pokud jde o mozkové kapacity, taková byla v seriálu. V reálném životě to však rozhodně neměla jednoduché. Její manažerka ji obírala o peníze, z tohoto vztahu se jí podařilo utéct. Následně podala žalobu na své rodiče za to, že utrácejí její výdělky. Po těchto zkušenostech založila organizaci CAST (Child Actors Supporting Themselves), která poskytuje finanční podporu dětským hvězdám.

Sasha Mitchell coby Cody Lambert

Diváky oblíbený „Couďák“ byl v soukromí pořádný pruďas. Zapletl se do mnoha sporů, během páté série seriálu ho tehdejší manželka Jeannette Robbinson obvinila z násilnického chování. Ze sitcomu musel odejít, následně byl tento šampion v kickboxu a majitel černého pásku v taekwondu za své činy odsouzen. Po odpykání trestu pokračoval v herecké kariéře, nic „top“ však už nenatočil.

Brandon Call coby J. T. Lambert

Lenoch, který si vše usnadňuje, ale umí překvapit, to byl John Thomas Lambert. V roce 1996 se zapletl do sporu, během kterého byl postřelen do obou paží. Naštěstí se zcela uzdravil, po skončení show Call však na jakoukoli činnost spojenou s televizí rezignoval. Žije zcela mimo záři reflektorů, i proto se o jeho současném životě neví téměř nic.

