Šikovná Sára z privátu vychovávala děti ministerských úředníků. Žila na vysoké noze, teď čelí soudu

Kateřina Pánková alias Sára nabízela v erotickém klubu své služby a zároveň se na ministerstvu prosadila nejen jako pečující osoba v dětské skupině, ale rychle povýšila až do sekretariátu tehdejší ministryně Jany Maláčové. Tam působila až do června roku 2020. Po odchodu z ministerstva začala žít na vysoké noze a začala si půjčovat peníze. Postupně tak získala téměř tři a půl milionu korun a kvůli nim čelí u Okresního soudu v Kladně žalobě.

Žena lehkých mravů pečující osobou v dětské skupině a asistentkou ministryně

Je těžko uvěřitelné, že by se Jana Maláčová o „vedlejší činnosti“ své asistentky nedozvěděla, když její profil byl veřejný a bylo z něj možno snadno vyčíst, jakou činností se zabývá. Přitom peníze na mzdu na ministerstvu šly z peněz všech daňových poplatníků a vysvětlení by si to jistě zasloužilo. Bývalá ministryně však na dotaz, zda si byla vědoma, že na jejím sekretariátu pracovala osoba působící zároveň v nabídce erotického salonu, do vydání tohoto článku neodpověděla.

Samozřejmě není vyloučené, že žena pracující v erotickém průmyslu může mít hezký vztah k dětem a pedagogické schopnosti. Riziko však vyplývá z faktu, že právě tato profese bývá spojena s negativními jevy, jako je užívání drog, vydírání a obchod s bílým masem. A blízkost takového prostředí je pro děti ohrožující. O zdravotním hledisku ani nemluvě. Stejně tak se zdá pochybné, že se osoba blízká takovému prostředí pohybuje na pozici, kde není vyloučeno, že se může setkat s důvěrnými informacemi.

U soudu bude muset s pravdou ven

Po zveřejnění první informace o pochybení ministerstva při výběru zaměstnanců se redakci ozvala právní zástupkyně Kateřiny Pánkové. Advokátka Mgr. Tereza Rogová požadovala stažení textu s tím, že „informace uvedené v dotčeném článku jsou zcela lživé“. Ani po opakovaném dotazu však nesdělila, které z informací jsou podle ní v našem článku nepravdivé. Stejná advokátka zastupuje Kateřinu Pánkovou i před kladenským soudem ve věci vrácení vysokých půjček. Tam už však hra na mrtvého brouka, kterou hraje s médii, stačit nebude.

Selhání ministerstva?

Čtidoma.cz se zajímalo o to, jak je možné, že samo ministerstvo, které by na práci dětských skupin mělo metodicky dohlížet, takto selhalo. „Zákonné požadavky na pečující osobu v dětské skupině vyplývají ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pečující osoba musí být plnoletá, svéprávná, zdravotně a odborně způsobilá. Z dalších podmínek se jedná zejména o bezúhonnost (nesmí být pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin proti rodině a dětem, který by mohl mít vliv na péči o děti v dětské skupině, nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných),“ uvedlo ministerstvo k problematice výběru pečujících osob. Je však zřejmé, že takové prověření nestačí, neboť by tyto osoby měly být prověřovány přísněji.

Ochrana dětí by měla být prioritou veřejného zájmu

Ochrana dětí navštěvujících nejen dětské skupiny, ale i zájmové kroužky je v České republice nedostatečná. Je dobře, že se úřad vlády problematikou ochrany dětí zabývá, stejně jako dětským certifikátem, tedy dokladem, který by měl děti ochránit před sexuálními predátory, zneužitím i ohrožením dětskou pornografií. I námi popisovaný stav na Ministerstvu práce a sociálních věcí dokazuje, že je nezbytné, aby došlo i k dalším systémovým opatřením. Provozování prostituce je v drtivé většině spojeno s prostředím, které může děti ohrožovat či negativně ovlivňovat. Nemluvě o tom, že osoba věnující se podobnému zaměstnání nebude pro děti dobrým příkladem. Je tedy s podivem, že k tomuto případu došlo v instituci, která má mít metodický dohled nad prací tak zvaných dětských skupin.

