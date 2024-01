Co můžeme v roce 2024 očekávat: Kennedy se stane americkým prezidentem a získáme lék na rakovinu

Nebudou to ovšem jen volby v USA, které nás mají v letošním roce zajímat. V České republice budeme vybírat krajské zastupitele, stejně jako naše zástupce v Evropském parlamentu. Volit se bude třetina senátorů. Celý letošní rok ale bude i jinak na události bohatý.

Lék na rakovinu a mrtvý Putin

Často citovaná věštkyně Baba Vanga náš svět pro letošní rok nešetří. Měli bychom počítat s narušením klimatu a nárůstem radiace. Kromě toho by na světě měl zavládnout opravdu velký chaos a roční období už nebudou taková, jaká známe. Aby toho nebylo málo, Baba Vanga předpověděla, že by v následujícím roce mělo docházet k velkému testování a používání biologických zbraní v terénu. Navíc věštkyně varuje před umělou inteligencí, která by měla začít výrazně ovlivňovat všechny lidi na planetě. V jejích věštbách však můžeme najít i pozitivní věci. Vědci a lékaři z celého světa by měli konečně přijít na lék, který by nám pomohl bojovat s rakovinou. Podle Baby Vangy by nás měl opustit diktátor Vladimir Putin, kterého má údajně zavraždit člověk z jeho vlastních řad.

Svátek sportu s morální kaňkou

V tomto roce si na své přijdou i fanoušci sportu. Česká republika bude v květnu hostit v Praze a Ostravě mistrovství světa v hokeji. Fotbalové fanoušky čeká mistrovství Evropy, které se bude v červnu a červenci konat v sousedním Německu, a vrcholem sportovní sezóny potom budou letní olympijské hry v Paříži. Je jen škoda, že olympijský výbor v čele s Thomasem Bachem připustí účast ruských a běloruských sportovců, byť pod neutrální vlajkou. Bude se tak opakovat situace z olympiády v Berlíně z roku 1938, kdy agresor toužící podrobit si ostatní národy bude ke své propagandě používat olympijské symboly. Je však ještě možnost, že tlak sponzorů přiměje organizátory změnit své rozhodnutí a sportovce ze zemí podporujících dobyvačné války na hry nepřipustí.

Astronomické žně

Milovníci hvězdné oblohy budou mít letos bohatý rok. Již 10. dubna dojde ke konjunkci Jupitera, Měsíce a Uranu. Po setmění bude možné i malým dalekohledem objevit planetu Uran a v okolí Jupiteru hned čtyři jeho nejjasnější měsíce. Pohled na náš Měsíc bude nabízet nejen srpek jeho osvětlené části, ale také popelavý svit Sluncem přímo nenasvětlené části. Pozoruhodné nebeské setkání se ale odehraje i o několik hodin později. Nad ránem 11. dubna 2024 se velmi nízko nad jihovýchodním obzorem budou potkávat planety Mars a Saturn, které bude dělit úhlová vzdálenost pouhého 0,5° (zhruba úhlový průměr úplňku). K zajímavému jevu dojde při srpnovém úplňku, který nastane v pondělí 19. srpna 2024 ve 20:28 SELČ. Budeme moci pozorovat „modrý úplněk“ (z angl. „blue moon“). Pojem ale nevychází z očekávaného zabarvení Měsíce, nýbrž z anglického výrazu „once in a blue moon“, což ve volném překladu znamená „jednou za uherský rok“.

Prezidentem USA se opět stane Kennedy?

V listopadu 2024 bude svět očekávat výsledky amerických prezidentských voleb. Podle analytika Saxo Bank Johna Hardyho zvítězí překvapivě, poprvé v historii, jiný kandidát než republikán nebo demokrat, a to nezávislý kandidát Robert Kennedy Jr. se ziskem 38 % hlasů, prezidenti Biden a Trump se stejným dílem podělí o zbytek hlasů. Podle říjnových průzkumů má největší šanci na zvolení Donald Trump, který by obdržel 40 % hlasů, prezident Biden 38 % hlasů, Kennedy 14 % hlasů. Ve volebním štábu Kennedyho vládne optimismus, odkazují se na rétoriku jeho slavného strýce, který prezidentské volby vyhrál svým deklarovaným pacifismem, stačí tak opakovat snahu o ukončení válečných konfliktů na Ukrajině a v pásmu Gazy. „Stačí nám každý měsíc získat na svou stranu 1 až 1,5 % amerických voličů, to není nesplnitelný úkol,“ říká Mark Gorton, stratég Kennedyho volební kampaně.

Babišův svatební cirkus

Od 1. 1. 2024 získávají právo oddávajících úředníků i poslanci. Jako první zareagoval řadový poslanec Andrej Babiš, který své služby nabízí na svém sociálním účtu. Aniž by chtěl autor článku předjímat, je vysoce pravděpodobné, že součástí svatebního balíčku bude svatební hostina na Čapím hnízdě, kde místo klasického menu bude nabízen švédský stůl „uzenin“ Vodňanského kuřete, tedy emulgovaných hmot se stopovým množstvím separátu podávaných na toastovém chlebu z našich dotací. Svatebním darem by mohla být kolekce fotografií Aleny Schillerové, družbou bude pravděpodobně legendární dvojí ministr Karel Havlíček. Za příplatek bude možno najmout i družičku Moniku (bez zahradníka). V rámci exkluzivního balíčku bude nabízena i svatební cesta do Babišovy francouzské vily, ovšem bez doprovodu samotného Babiše, který bude už snad ve Francii trestně stíhán za šizení na daních při jejím nákupu.

