Fialova vláda spadla na dno. Může za to arogance, hloupost, nebo neschopnost mluvit s lidmi?

Na konci roku 2023 zasáhla Českou republiku tragédie, když šílený střelec zavraždil čtrnáct lidí na pražské filozofické fakultě a dalších pětadvacet zranil. Bohužel i tato hrozná událost ukázala, že současná vláda Petra Fialy dělá kroky, nad kterými zůstává rozum stát.

Na večírku museli vědět, že umírají lidé

Na Ministerstvu práce se totiž v době útoku na pražské filozofické fakultě konal vánoční večírek. Podle informací našeho webu oficiálně začínal v 15.30, první zmínky o střelbě přitom kolovaly po internetu už o čtvrt hodiny dřív. Přesto se v bujarém veselí pokračovalo až do noci a v té době bylo naprosto jasné, co se odehrálo.

Faktem je, že taková akce je naplánována i měsíce dopředu a nikdo nemohl vědět, že nějaký magor začne střílet po lidech. Minimálně z morálního hlediska by se však slušelo večírek přerušit okamžitě, což se bohužel nestalo, a to přestože ministr Marian Jurečka od devíti večer seděl v krizovém štábu.

Arogantní Pekarová Adamová i ministr Blažek?

Bohužel to nebyl jediný přešlap. Už v dubnu si veřejnost myslela, že tato vláda je nejhorší od roku 2013, kdy byl premiérem Petr Nečas. Jedním z jejích nejvíc diskutovaných rozhodnutí byla novela zákona schválená v legislativní nouzi, která změnila červnové valorizace důchodů. Místo 1 770 Kč dostali senioři jen 760 korun.

Zřejmě i voliči koalice SPOLU si představovali nižší schodek veřejného rozpočtu, srozumitelnější vysvětlení kompromisů v rámci konsolidačního balíčku či jiný přístup ke kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který měl údajně zasahovat do případu privatizace brněnských bytů, a aby toho nebylo málo, přes hodinu seděl na oslavě u stolu s Martinem Nejedlým. „Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu,“ vysvětloval Blažek. Jen hloupost, nebo výsměch a pohrdání lidmi?

Kritiku vzbudily i další výroky koaličních činitelů. Třeba šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která před časem rozvášnila veřejnost prohlášením, že kdo má doma zimu, měl by si vzít další svetr, v podobném duchu pokračovala. „Vy nemáte na iPhone?“ zeptala se předsedkyně TOP 09 novinářky, která si nahrávala tiskovou konferenci na telefon značky Huawei. Asi mělo jít o vtip, Pekarová Adamová tím ale podtrhla neschopnost vlády komunikovat a chovat se „lidsky“.

Nutella, a když je nejhůř, tak Babiš

Podle podzimních dat Centra pro výzkum veřejného mínění vládě věří jen 17 procent lidí, za což podle mnoha expertů může totální neschopnost kabinetu vysvětlovat své kroky (téměř totožnou důvěru měla i zmíněná Nečasova vláda, která pak předčasně skončila). Vzpomeňme si třeba na video s Nutellou. Původně třeba i dobrý nápad, jak se přiblížit lidem a ukázat na drahé potraviny, se zvrtl ve frašku.

Když je nejhůř, většinou se vytáhne Babiš, který může za téměř všechna příkoří světa. Do jisté míry to sice může být pravda, ale jako argument je to zoufale ohrané, a místy až trapné, pokud ruku v ruce nepřijde jasné a srozumitelné vysvětlení, proč je lídr hnutí ANO „zloduch“.

Už proto, že Fialův kabinet přece po svém nástupu lidem slíbil, že po Babišově úřadování přinese změnu. Jakou? Jak jí vláda docílí? Nedozvěděli jsme se to ani v roce 2023, opět chybí jakýkoli plán a strategie, které by veřejnost znala, a vláda by pak postupovala bod po bodu.

Bídně vysvětlené zvyšování daní

V kontextu s předchozími řádky je docela humorné, že Petr Fiala ve svém vánočním projevu tvrdil, že do druhého poločasu svého vládnutí vstoupí s dobrým skóre. Dva roky od voleb, pouhé dva do těch následujících a člověk marně přemýšlí, jak si ono dobré skóre vlastně představit. Na druhou stranu, co asi jiného měl Petr Fiala říkat? Pozitivní řeči jsou, tím spíš o Vánocích, povinností.

A vlastně předseda měl svým způsobem i pravdu. Když si vezmete třeba fotbalový zápas Uganda–Německo, ve kterém bude africký tým po prvním poločase prohrávat jen 1:3, bude to dobré. Zase se ale točíme v kruhu jménem komunikace, což je alfa a omega Fialova kabinetu. Kdyby dokázali s lidmi mluvit a předávat informace, mohlo to být klidně 1:1.

Vždyť nikdo nemohl vědět, že Putin zaútočí na Ukrajinu a k nám se nahrnou stovky tisíc uprchlíků, nikdo nemohl vědět o energetické krizi či obrovské inflaci, která setne nejen Českou republiku. „Jen“ tyto tři věci mohou být docela dobrým důvodem k tomu, aby vláda zvedla daně, čímž samozřejmě porušila svůj předvolební slib, že se tak nikdy nestane. Ale zaznamenal někdo adekvátní, srozumitelné a detailně rozebrané vysvětlení, proč se tak musí stát? Sorry jako...

Fialova vláda má štěstí, že je prakticky na dně a že její nespokojení voliči zřejmě neposílí nejbližší politické konkurenty ANO či SPD. Část z nich však bohužel asi nepůjde vůbec k volbám, což není dobrá zpráva. V každém případě Fiala a spol. stále ještě mají čas ukázat, že se o zemi a její lid zvládnou postarat, nebo jim alespoň zásadně neškodit...

Zdroje: vlada.cz, autorský článek

