Koalici Spolu obyvatelé Prahy nezajímají, politiku mají jako výtah k moci. Bohuslav Svoboda není silný lídr

Volební vítězství se ziskem pětadvaceti procent hlasů je většinou pro politický subjekt skvělá zpráva. Nemůže to tak být v Praze v případě koalice Spolu. „Hrozné, upachtěné vítězství. Ukázalo se, že není možné dělat politiku, když vám nezáleží na lidech,“ říká pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Takto se politika nedá dělat

Exprimátor Bohuslav Svoboda podle něj není skutečně silný lídr a je s pražskou ODS spjatý až příliš dlouho na to, aby mu lidé věřili změnu. „Nejde ale jen o něj. Dvojka Jiří Pospíšil, to je to samé. Stejně jako další jména. Problém kandidátky byl ale i jinde. Na čelních místech se vyskytli lidé, které voliči neznají, což je špatně. Opravdu katastrofické, co předvedli.“

Komunální volby v Praze vyhrála koalice Spolu pro Prahu, když získala 24,72 % hlasů a 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s 19,34 % a 14 mandáty. Třetí Piráti se ziskem 17,73 % budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 14,73 % a 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN se 7,77 %. Šestá je SPD s 5,17 % a třemi mandáty.

Charvát upozorňuje také na to, že špičky pražské koalice Spolu mají politiku jako výtah k vlastní moci. Až pak přichází na řadu práce pro občany. „Je to obrovský problém české politiky a specifikum pražské ODS. Hodně lidí tím od sebe odehnali. Další jim to sice dali, ale se skřípěním zubů. Pokud tento výsledek bude znamenat, že se někdo zamyslí, jak vlastně politiku dělat, tak sláva a stálo to za to.“

Svoboda už se nenechá vyšachovat

Praha je tradiční bašta ODS. I proto se před volbami hovořilo o jasném vítězství Spolu. „Čekal se zisk třicet, pětatřicet procent. Některé hlasy z ODS dokonce hovořily o čtyřiceti. Zůstali hodně za očekáváním. Naopak Piráti prokázali, že z politické mapy nemizí, naopak. V podstatě zopakovali výsledek z předešlých voleb a i když primátora mít zřejmě nebudou, mohou být spokojeni,“ uvažuje Charvát.

ODS už nebude chtít zopakovat to, co se v Praze stalo v minulých "komunálkách". Vyhrála, ale nakonec skončila v opozici a křeslo šéfa Prahy získal Pirát Zdeněk Hřib. Bohuslav Svoboda si tentokrát post primátora nejspíš uniknout nenechá. Nejpravděpodobněji vypadá koalice Spolu, Piráti a STAN, což by v zastupitelstvu dalo pohodlnou většinu 36 mandátů.

Spolupráce Spolu a hnutí ANO Svoboda označil jako nepravděpodobnou. „Neuděláme koalici s někým, kdo má rozdílný program a u koho se nám nepodaří prosadit to, co považujeme za zásadní podmínky,“ řekl pro Českou televizi. Předvolební sváry s Piráty budou, zdá se, zapomenuty.

KAM DÁL: Průzkum preferencí politických stran drtí vládní koalici, taktika nevychází ani Babišovi. Pomůže mu na Hrad Okamura?