Vládo, sestup z piedestalu a začni sloužit občanům. Ekonom poslal Fialovi vzkaz, který si premiér za rámeček nedá

Petr Fiala je premiér, za kterého se Česká republika nemusí stydět. Zahraniční politici ho respektují, jeho chování má daleko do Babišova buranství. V době prosperity bychom se zřejmě plácali po ramenou, jak dobře jsme zvolili. Jenomže kvůli vysoké inflaci, válce na Ukrajině a dalších faktorech řešíme krizi.

Vláda menšího zla protibabišovské aliance, jak to velmi trefně popsal sám předseda vlády na dubnovém kongresu ODS, nestačí. „Nejmenší zlo z těch, kterým Česká republika v posledních letech čelí. Lidí si prostě řekli, že zavřou oči a ještě jednou to s námi zkusí,“ prohlásil Fiala.

Krize spouští chamtivost a bezohlednost

Slovo krize je pro většinu politiků jako červený hadr na býka, bojí se ho používat. Snad z pudu sebezáchovy, snad proto, aby nevyvolávali paniku. Nicméně je s námi. Dá se ale srovnat s tou, kterou jsme prožili v roce 2008? „Srovnávat krize je velice ošidné. Mají však vždy několik společných jmenovatelů. Těmi hlavními jsou chamtivost, spekulace a bezohlednost,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz ekonom Roman Pilíšek.

V otázce války na Ukrajině vystupuje Fialova vláda jasně. Od začátku Putinovu agresi odsuzuje a dala najevo, na čí straně stojí. Zároveň pomáhá Od začátku Putinovu agresi odsuzuje a dala najevo, na čí straně stojí. Zároveň pomáhá válečným uprchlíkům . Je to velmi důležité směrem ke spojencům v NATO a EU, Česká republika je v zahraničí díky postoji vlády vnímána velmi pozitivně. Potvrdila to i Fialova cesta do Kyjeva.

Před čtrnácti lety byla jedním z hlavních spouštěčů nenasytnost bank, které s vidinou snadného zisku hromadně poskytovaly hypoteční úvěry klientům, u kterých předem věděli, že nemohou úvěry splatit. Když se tato masivní aktivita potkala na půl cesty se spekulacemi hedgeových fondů, byla krize na světě.

Prodáváme levně, nakupujeme draho

Dnes jsme v jiné situaci, přesto se dají najít podobné znaky. „Máme tu spekulanty s emisními povolenkami ETS, kteří od roku 2018 zvýšili cenu z méně než 10 EUR na více než 90 EUR za metrickou tunu uhlíku. Máme tu českou vládu, díky jejíž politickým rozhodnutím vyvážíme levnou českou energii na burzu a kupujeme ji zpět za několikanásobnou cenu, čímž zvýhodňujeme akcionáře na úkor občanů. A pak tu máme ideologii Green Deal,“ vypočítává spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

Green Deal podle ekonoma nerespektuje ani technické možnosti průmyslu, ani reálná data, ani skutečné potřeby občanů. „Tato ideologie pak zpětně nahrává spekulantům a kruh je uzavřen. Je to vskutku nebezpečná kombinace, neboť právě s ideologií se velmi obtížně diskutuje.“

Na pomoc firmám a domácnostem s energiemi na příští topnou sezonu vyhradí vláda 66 miliard korun, pro domácnosti je určeno 27 miliard. Kabinet také od října zruší poplatek za obnovitelné zdroje. Například domácnosti, které elektřinou svítí, topí nebo vaří, mohou od státu dostat jednorázově až 11 tisíc korun.

Premiér bude muset mluvit s občany

Petr Fiala bude muset velmi brzy předstoupit před občany a říct jim, že se věci nevyvíjejí dobře a čeká je ještě složitější budoucnost, než jsme čekali. Předvolební sliby půjdou stranou, čehož se logicky chytne opozice, která evidentně ztrácí zábrany. O tom svědčí například populistické prohlášení Andreje Babiše v Právu, kde hovoří o tom, že „vláda vzala mladým a seniorům slevu na jízdné, aby ušetřila směšných 1,8 miliardy korun. Tvrdí, že nemá peníze, přitom posílá zbraně na Ukrajinu.“

Ale dalo se čekat něco jiného? Ne, tohle je politika. A Fialu čekají mnohem těžší zkoušky tváří v tvář Čechům. Premiér zřejmě bude hovořit o vyšších daních, možná nových daní, bez kterých to zkrátka nepůjde. Bude muset vysvětlit, proč takové kroky činí a kam chce zemi dovést. Bude muset popsat cestu, jak se do kýženého bodu dostane.

Jenže jasně vysvětlovat je zatím asi největší problém, který Fialova vláda má. Lidé nerozumí. „Doporučuji sestoupit z piedestalu a začít vnímat svoji úlohu jako veřejnou službu, tak jak ji vnímali zakladatelé našeho státu. Jako službu obyčejným lidem, z výsledku jejichž práce a odvedených daní státní aparát funguje,“ posílá premiérovi jasný vzkaz Roman Pilíšek.

Vláda plní zásobníky plynu rychleji než kdy dříve. V České republice jich je osm a jsou schopny pojmout třicet procent roční spotřeby. Nyní jsou zaplněny ze sedmdesáti procent (loni byly na této hodnotě až v září). Do konce listopadu vláda plánuje zásobníky naplnit na 80 procent. Další pomoc bychom měli získat z Nizozemska v podobě zkapalněného plynu.

Pokud Fiala selže, tak Bůh s námi

Ekonom navrhuje kroky, které by vláda měla udělat, aby uklidnila občany. „Je třeba zajistit lidem energetickou bezpečnost a přijatelné ceny energií na základě uzavřených bilaterárních smluv, které jako jedni z mála v Evropě nemáme. To zajistí lidem klid na práci a firmám zachová konkurenceschopnost vůči zahraničí. A pak musíme bojovat za české zájmy v europarlamentu a podpořit české podnikatele proti nadnárodním korporacím, tak jako to v zemědělství dělá například Francie.“

Není Fialovou vinou, že se svět (včetně České republiky) zmítá v problémech, nemůže za to, že Vladimir Putin napadl suverénní Ukrajinu. Dokonce nemůže ani za to, že určité skupiny vykuků a šmejdů chtějí vydělávat na obyčejných lidech. Jeho povinností premiéra je však zemi nástrahami provést pokud možno bez ztráty kytičky. To se zatím nedaří. Je ale třeba dodat, že nechybí mnoho. Pokud lidé současnou vládu pochopí, porozumí tomu, co dělá, bude hned veseleji. Jestli to ale Petr Fiala nezvládne, tak Bůh s námi...

