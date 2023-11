Vláda komunikovat neumí. Premiér se zesměšnil, říká odborník

Premiér Petr Fiala a jeho vláda v komunikaci s veřejností zásadně selhávají. Katastrofickou vládní komunikaci kritizují i významní politici stran vládní koalice. Zřejmě nelze zpochybnit, že vláda nenastoupila do lehké situace – na Ukrajině je válka, je tu inflace, je třeba snížit zadlužování a s tím souvisí snížení výdajů. Popularita vlády klesá. V takové situaci by se dalo očekávat, že její komunikace bude účinná a profesionální, tak to ovšem vůbec není.