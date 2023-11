Jsme blíž osídlení Marsu? Vzniknout může nová, dokonale uzpůsobená rasa lidí

Datum, kdy by se měl průzkum vrátit zpět na Zemi, bylo stanoveno na rok 2031. Možná nad tím jen mávnete rukou s tím, že o nic nejde. Jenže ono je to hodně zásadní. Význam tohoto data totiž spočívá v tom, že může znamenat obrovskou ránu pro americkou prestiž i úsilí.

Důvod je prostý – program NASA Mars Sample Return (MSR) ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) plánuje, že vzorky z Marsu přiveze v roce 2033. Pokud by to Číňané dokázali o dva roky dřív, může to pro NASA znamenat dalekosáhlou ostudu. Možná větší, než když sovětská Venera provedla první přenos z povrchu jiné planety před pěti desetiletími.

Má Čína reálně co nabídnout?

Pro USA je to obrovská výzva, na kterou bude zřejmě reagovat. NASA podle mnoha odborníků požádá Kongres o více finančních prostředků, aby se Američané dostali na Mars dřív než jejich konkurenti. Nebo aby udělali mnohem větší objev než Číňané. Vše záleží na tom, jak moc reálně se bude čínská mise jevit. Jedna věc je totiž všechno s pompou oznámit, úplně něco jiného je pak daným slibům dostát.

Gravitace Marsu je téměř tisíckrát vyšší než na Zemi. A to i při ignorování jakýchkoli dalších překážek, které by atmosféra rudé planety mohla poskytovat. K odstartování z povrchu Marsu jsou zapotřebí silné rakety, které ovšem předtím musí na povrchu planety přistát tak, aby se nepoškodily a mohly se tedy použít při cestě zpět.

Kvůli zjevné podobnosti vrtulníku, který chce Čína na Marsu použít, s Ingenuity navíc NASA zpochybňuje, zda vesmírná agentura Číňanů vůbec disponuje nějakým zásadním technologickým pokrokem, který by umožnil porazit NASA.

Lidé, kteří přežijí na Marsu

Faktem ale je, že Čína se zatím svého plánu drží. Podle některých informací už měli navrhnout atmosférický model, který simuluje atmosféru na Marsu. Dalším ze zásadních faktorů je prach, který na Marsu obíhá v pravidelných cyklech. To bylo jedním z důvodů, proč se předchozí „vozítka“, která na planetě byla, brzy porouchala. „Cyklus prachu na Marsu je stejně důležitý jako koloběh vody na Zemi,“ uvedl doktor Wang Bin, vedoucí GoMars, pro Xihhua News Agency. Otázka je, co s tím udělá.

Buď jak buď, projekt je zatím v běhu, na plánech dokončení se nic nezměnilo. Některá čínská média dokonce informují o tom, že tamní vědci navrhují „vyšlechtit“ odolné lidské jedince, speciální rasu, která by později zvládla na Marsu reálně pobývat. To je ale zatím zřejmě hudba hodně vzdálené budoucnosti.

Porážka jako nejhorší scénář

Abychom pochopili, o co tady vlastně jde, můžeme se podívat na poslední vesmírný závod. Sověti vypustili první umělou družici Sputnik a prvního člověka do vesmíru, což vedlo k obrovské expanzi dříve soukromého amerického vesmírného programu. Je nepravděpodobné, že by Kennedy slíbil, že Američané poletí na Měsíc, pokud by Sověti nedělali zásadní kroky, aby tam byli dřív. A je téměř jisté, že i kdyby to udělal, Kongres by neposkytl požadované financování.

Bylo třeba prokázat nadvládu nad SSSR, peníze z pomyslných kohoutků tekly prakticky bez zastávky. To vedlo nejen k misím Apollo, ale také programům Viking a misím sond Voyager. Prioritou bylo vždy prohlásit, že Američané byli nejlepší, až sekundárně se řešily vědecké přínosy. A jakmile byli Sověti mimo hru z mnoha důvodů, řeka peněz se začala zastavovat.

Kontrola nedávno prokázala, že projekt MSR z dílny NASA drasticky překračuje rozpočet, což vedlo k doporučení plány odložit. Hodně hořká pilulka. Mnohem horší pachuť by ale mělo, pokud by se Číňané dostali na Mars dřív, protože někdo přiškrtil peníze pro NASA. Je tedy otázka, co se bude dít – a čeho se můžeme dočkat.

Zdroje: redakce, iflscience.com, dds.sciengine.com, bbc.com

