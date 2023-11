Mimozemšťan v mexickém parlamentu: Tamní obyvatelé viděli UFO už v 19. století

V polovině září roku 2023 proběhlo v mexickém kongresu zcela neobvyklé slyšení. Sjeli se sem novináři a badatelé zajímající se o fenomén UFO, kromě nich zde byla také řada vědců či svědků pozorování UFO, hlavně z řad pilotů. Jedním z nich byl americký bývalý pilot Ryan Graves, který dříve létal pod US Navy, na kongresu prezentoval svůj zážitek se setkáním s tímto fenoménem. Jeho referát však sklidil hlavně kritiku. Vrcholem celého slyšení kongresu bylo vystoupení Josého Jaime Maussana. Ten svůj výstup před kongresem začal tím, že nechal přinést dva prosklené boxy připomínající rakve. V nich ležely dvě bílé mumie o velikosti nohy dospělého člověka. Maussan tvrdil, že se jedná o mumie skutečných mimozemšťanů.

Mezihvězdné papírmašé

Maussanův nález způsobil mezi zákonodárci a přítomnými novináři skutečnou senzaci. Ta neustala ani poté, co jim sdělil, jakým způsobem se k těmto artefaktům dostal. Mají pocházet z Peru, konkrétně z dolů pod plošinou Nazca. To by nahrávalo konspirační teorii o tom, že prastaré vyspělé civilizace byly ve styku s mimozemšťany (tzv. „teorie o archeoastronautech“). Badatel měl nalezená těla nechat prozkoumat forenzním analytikem, ten měl stanovit, že jsou stará více než tisíc let. Vše má však malý háček.

Touha byla silnější než on

Světová média, která zprávu o objevu těl mimozemšťanů masově šířila, si měla nejdříve ověřit, kdo Maussan vlastně je. Byl to reportér, který se fenoménu UFO věnoval po celý svůj život, měl v televizi také vlastní pořad. Jeho problém byl, že chtěl tak moc vidět mimozemšťany a přesvědčit ostatní o jejich existenci, že si je neváhal vymyslet. V minulosti tak předložil vědcům obdobné artefakty, o nichž tvrdil že jde o mumie mimozemských bytostí. Ukázalo se, že byly vyrobeny z papírmašé – prostě klasický výrobek ve výtvarce žáka třetí třídy. Z Maussanových mimozemšťanů si dělal legraci celý internet, někteří diskutéři tvrdili, že jde vlastně o narozeninový dort či akční figurku (viz galerie). Celé slyšení však bylo velmi důležité, jelikož se zde probíralo také právo veřejnosti na utajované vládní informace o fenoménu UFO.

Husy nebo mimozemšťané?

Jedno z nejstarších moderních svědectví o výskytu UFO má svůj původ právě v Mexiku. Jedná se také o první fotografii UFO vůbec. Zde si pro pořádek připomeňme, co zkratka UFO vlastně znamená: neidentifikovatelný létající předmět. Fenomén UFO tak zahrnuje spoustu vesmírných předmětů, které nemají ani vzdáleně nic společného s mimozemskými civilizacemi.

José Bonilla 12. srpna 1883 pozoroval ve své observatoři v Zacatecas aktivitu skvrn na Slunci. Najednou uviděl velké množství drobných objektů, napočítal jich 300, křížících se před zmíněnou hvězdou. Pomocí mokré desky udělal řadu fotografií. Nynější vysvětlení Bonillových pozorování je takové, že se jednalo pouze o hejno hus. Vědci však ve své teorii nejsou jednotní, v roce 2011 se skupina jiných vědeckých pracovníků z Národní autonomní univerzity v Mexiku vyjádřila, že šlo pravděpodobně o zbytky komety. Řada lidí však dodnes věří, že Bonilla pozoroval přelet mimozemských lodí. Jednu z jeho fotografií najdete v galerii. Jaký je váš názor na to, co Bonilla vlastně viděl?

Zdroje: wikipedie, reuters.com, CBSnews

KAM DÁL: Žena je přesvědčená, že ji unesli mimozemšťané. Popisuje mandlové oči a šedá těla.