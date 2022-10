Zlověstné aztécké píšťaly smrti děsily i ty nejstatečnější. Lidské oběti provázely na věčnost, válečníci před nimi utíkali

Jestli někdy v něčem bylo lidstvo vynalézavé, pak jsou to metody mučení a válečné praktiky. Jak nedávno dokázali archeologové, své o tom velmi dobře věděli již dávní aztéčtí bojovníci, kteří k zastrašení a vyděšení nepřítele používali doslova psychologickou válku. O co šlo, a co jim sloužilo k manipulaci s nepřátelskými bojovníky?