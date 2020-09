Co všechno byli lidé ochotni podstoupit kvůli kráse: Protáhlá lebka nebo lotosová noha

Už před dávnými lety měli lidé potřebu svůj vzhled nějakým způsobem upravovat. Dnes je to jednoduché, můžete se svěřit do rukou plastických chirurgů, kteří vás za patřičný finanční obnos vylepší nebo dokonce přetvoří v někoho jiného. Dříve takové možnosti lidé neměli, přesto se chtěli odlišovat. Používali k tomu své vlastní metody, někdy i drastické. Jaké to byly?