Kanibalští manželé svoji oběť částečně zmrazili a zbytek zavařili do sklenic. Vražda jim neprošla kvůli selfie s částmi těla

Jako by na světě nebylo dost neštěstí a katastrof, někteří lidé se v životě uchýlí k takovým krokům, nad nimiž zůstává rozum stát. Patří mezi ně i manželé Bakšejevovi, známí spíše jako “Kanibalové z Krasnodaru". Co tito lidé dokázali provést, to rozhodně není možné pochopit, i kdybychom chtěli sebevíc.

K odhalení vraždy pomohla náhoda

Případ, který obletěl svět a o němž psala média v mnoha zemích, se udál v létě roku 2017 a odhalen byl vlastně jen náhodou. Jeho hlavními aktéry byl Dmitrij Bakšejev a jeho žena Natalia, nedobrovolným účastníkem celého hrůzného činu pak byla jejich nešťastná oběť, sousedka, která si nejprve přišla jen popovídat. Netušila, že z domu již nikdy neodejde.

Žena rozkazovala, muž poslouchal

Jak se celý krutý příběh vlastně odehrál a co jej odstartovalo? Krasnodarští manželé, o nichž do té doby sousedé nic špatného neříkali a kteří působili jako běžný pohledný pár, žijící v téhle oblasti poklidným životem, narušeným jen občas nějakým tím večírkem. Později se během vyšetřování ukázalo, jak velké slovo měla v páru žena Natálie a jak moc byl její muž podřízený jejím rozkazům. To na první pohled podle všeho vidět nebylo, ale nešťastnou ženu právě Bakšejevova poslušnost pravděpodobně stále život.

Alkohol odbrzdil sadistické choutky

Jak už to tak chodí když přijde návštěva, hostitelé otevřeli lahev a ta nezůstala jediná. Po chvíli, kdy už hladina alkoholu v krvi dosáhla takové úrovně, že opadají zábrany, začala být zábava uvolněnější a sousedka si podle všeho neudržela dostatečný odstup od Nataliina manžela Dmitrie, což paní domu rozlítilo. Dokonce natolik, že svému muži přikázala, aby dotěrnou ženu zabil. V jiných rodinách by se takovému příkazu jistě všichni jen podivili, případně by je pohoršil, i Bakšejevových ale znamenala Nataliina vůle nepřekročitelnou hranici. Navíc ani jejímu muži nebylo zjevně násilí nijak odporné, a tak jak si přála, tak Dmitrij také vykonal. Ale to stále ještě nebylo všechno.

Co s mrtvým tělem? Tohle by nikoho nenapadlo...

Sousedky a jejího nevhodného chování se manželka prostřednictvím svého poslušného muže zbavila, ale její tělo bylo stále v domě. Kdo by si myslel, že se jej manželé co nejrychleji a nejnenápadněji pokusili zbavit, nemohl by být dál od pravdy. Zvrácení kanibalové z Krasnodaru souseudčino tělo rozřezali na kusy a pro svoje vlastní potěšení jeho části naaranžovali jako součást jídla na stůl. Aby toho ještě stále nebylo dost, rozhodli se pořídit si se zbytky své oběti dokonce selfie, jejichž aranžmá není ani vhodné popisovat. Když se dost potěšili svým hrůzným činem, rozhodli se kusy těla uchovat “na horší časy”. Jeho části se tak ocitly v mrazáku a další dokonce ve slaném nálevu v zavařovacích sklenicích.

Osudová chyba

Možná by se všechno podařilo tajit poměrně dlouho, kdyby se Dmitrij nedopustil osudové chyby. Ztratil totiž telefon, v němž měl uloženy všechny děsuplné fotografie. Jaké muselo být zděšení nálezce, který ve snaze dopátrat se majitele telefonu, procházel fotogalerii v naději, že někoho na snímku pozná a telefon mu vrátí. Je jasné, že místo k majiteli telefonu běžel ihned na policii a ta se vydala na místo vraždy, kde objevila nezvratné důkazy, oba manžele zatkla a předala dalším orgánům.

První zprávy se nepotvrdily, i tak to stačí

První informace, které okamžitě obletěly svět, hovořily dokonce o třiceti obětech kanibalských manželů. To se ale v dalším vyšetřování nepotvrdilo, a tak byli Natalia a Dmitrij souzeni “jen” za tuto jedinou vraždu. On dostal dvanáctiletý trest vězení, ona desetiletý. Zatímco Natalia si svůj trest stále odpykává, Dmitrij, u něhož byla ve vazbě diagnostikována tuberkulóza, se nedočkal ani převozu do tábora, kde si měl svůj trest odpykat. O příčinách jeho smrti se dodnes vedou debaty, podle některých názorů nešlo o smrt jako příčinu nemoci, ale o násilný čin.

Každopádně skutek manželů Bakšejevových dodnes budí hrůzu a většina lidí nemůže být ani vzdáleně schopna pochopit, co se musí odehrát v hlavě člověka, který se k takovému činu rozhodne.

