Je šílené, kam až lidé mohou zajít. Selfie s lebkou si v kutnohorské kostnici už ale nepořídíte

Úcta k předkům by měla být jednou z nejzákladnějších součástí výchovy a také samozřejmostí pro dospělé. Bohužel se ale najdou i tací, jimž patrně tisíce kostí našich zesnulých předků nic neříkají. Pořídit si selfie s lebkou v kostnici? Pro někoho žádný problém! Jak je to možné?

Kostnice v Sedlci, tedy v části Kutné Hory, je jedním z nejnavštěvovaněších míst regionu a povědomí o její existenci mají samozřejmě i turisté jak z republiky, tak i z ostatních zemí, kteří sem přijíždějí. Proto zde také nemají o návštěvníky nouzi, zájemci o prohlídku výzdoby hřbitovního kostela, tvořené tisícovkami lidských kostí, stojí v létě často dlouhé fronty, aby se dostali donitř. Jenže když přijdou na řadu, začnou se někdy dít opravdu prapodivné věci.

Úcta k předkům

Někteří turisté si totiž neuvědomují, že se jedná o skutečné ostatky lidí, našich předků, kteří před staletími žili a tvořili společnost, na niž my nyní navazujeme. Jsou to kosti lidí, jejichž osud byl často velmi krutý a konec života bolestný. Jen po morové ráně v roce 1318 bylo v Sedlci pohřbeno více než 30 000 mrtvých, za husitských válek přibylo dalších 10 000, a to vše na ploše přibližně pětatřiceti tisíc metrů čtverečných. Později, když došlo k likvidaci většiny hrobů, což se událo ke konci 15. století, byly exhumované ostatky uloženy v kapli kostela a podle současných poznatků to byl jeden z tehdejších mnichů, který z nich vyskládal pyramidy, tedy základ dnešní kostnice.

Úpravy kostnice pod taktovkou Schwarzenbergů

Po zrušení opatství na konci 18. století připadl kostel i opatství Schwarzenbergům, kteří zajistili úpravu kosterní výzdoby prostor, hovoří se dokonce o tom, že jde o dílo na návrh J. B. Santiniho Aichla. Dnes je kostnice přístupná návštěvníkům, smutné ale je, že ne všichni si uvědomují, do jakých prostor vstupují. A tomu se musel přizpůsobit i návštěvní řád těchto neobyčejných, ale pitních míst.

Děsivý objev na facebooku

Mnozí návštěvníci se setkání s lidskými ostatky trochu děsí, jiní procházejí s úctou a s vědomím, o jaké místo se jedná. Jiní jsou ale naopak natolik uvolnění, že neváhají pietu místa znevažovat. Jak zjistili pracovníci, kteří mají kostnici na starosti, na sociálních sítích se začaly objevovat velmi znepokojivé fotografie, na které bylo nutné reagovat. Našli se i lidé, kteří snímky z kostnice využívali k podpoře prodeje ve svém obchodě, další se s lebkami fotografovali, dělali jakoby je hladili nebo líbali. Podle dostupných informací se jednalo hlavně o zahraniční turisty.

Razantní krok na obranu zesnulých

Správa karedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, která má na starosti také kostnici, se proto rozhodla k razantnímu kroku, kterým je jednoduše zákaz fotografování. Ten se dotkl nejen samotného místa, kde jsou uloženy ostatky, ale také uvedené katedrály. Pokud nejsou lidé schopni se chovat podle základních pravidel slušnosti a ohleduplnosti, nic jiného zkrátka nezbývá.

Nápad na zimní výlet

Zákaz fotografování ale určitě nemůže odradit milovníky historie od návštěvy nádherné Kutné Hory, Sedlce, místní nesmírně cenné katedrály ani kostnice. Ta je veřejnosti přístupná i v zimních měsících, a to denně od 9 do 17 hodin. Od dubna bude potom svoje návštěvníky přijímat ještě o hodinu déle.