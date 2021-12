Fotogalerie: Vzpomínáte na Vánoce svého dětství? Tyto hračky jsme tenkrát mohli najít pod stromečkem

Děti dnes mohou mít (většinou) téměř všechno, na co si vzpomenou a hlavně hned. Hračkářství jsou doslova k prasknutí zaplněná zbožím, v němž není možné vybrat lepší či horší hračku, často zkrátka není možné se ani zorientovat v záplavě novinek, které se na trhu ohřejí sotva pár měsíců a nezbude po nich ani vzpomínka. Ne, to není stesk, jen konstatování. Je to lepší nebo horší, než v době před - řekněme - čtyřiceti nebo padesáti lety, kdy se po světě teprve rozhlížela generace Husákových dětí? To si musí rozhodnout každý sám. Jedno je ale jisté, i tehdejší děti, stejně jako ty dnešní, měly svoje sny, i když omezenější tehdejší realitou.

Velký rozdíl nehledejme

Co jsme si přáli najít pod stromečkem? Ono se to příliš neliší… Holčičky toužily po panence - té s dlouhými vlasy, co umí chodit, nebo po té, která se překlápěla a vydávala zvuky, jako by plakala. Bylo také dobré mít na ni kočárek. Nebo alespoň na tu menší. A pak třeba takovou malou automatickou pračku, jako měla maminka. Holčičky si zkrátka bez velkého ohledu na genderovou rovnost často hrály na maminky a k tomu jako miminko mnohdy posloužil i plyšový medvěd. I ten byl jistě vítaným dárkem.

Stavebnice, Tatrovka, Igráčci...

A kluci? Stejně jako dnes - většinu z nich určitě neurazila stavebnice. Například nesmrtelný Merkur představoval hodiny a hodiny zajímavého hraní, možnost prakticky neomezené realizace čehokoliv, na co se jen dalo pomyslet. Cheva hravě nahradila dnes všudypřítomné Lego a třeba stavebnice modelu nebo dokonce makety letadla se jistě setkala s úspěchem. Autodráha nebo modelová železnice? To byla (a je) sázka na jistotu! A pak také legendární Tatrovka, ta samozřejmě pro ty malé. Její obliba byla tak veliká, že se stala doslova symbolem a je možné ji dětem pořídit dodnes. Často to ale není potřeba, protože se v rodině dědí doslova z generace na generaci ta původní.

Stejně jako Tatrovka přežily všechny politické změny také malé figurky, připomínající jednotlivá povolání. Igráčky jsme sbírali a když se v obchodech objevil nový, často jsme uprosili rodiče, abychom jej dostali - třeba právě k Vánocům.

A jaké hračky jste si přáli vy? Vzpomenete si?

Zdroj: Vzpomínky pamětníka Jaroslava Hladíka

