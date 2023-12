Odcházení a přicházení Miroslava Kalouska. S novou stranou by to měl těžké

„Nikdy jsem nedělal politiku proto, abych měl trafiku. Vždycky proto, abych dělal práci, která mi dávala smysl. Jakkoliv si Senátu vážím, práce senátora by z řady důvodů pro mě smysl neměla,“ uvedl po jednání vedení TOP 09 Miroslav Kalousek pro Novinky.cz a pokračoval: „Kdybych uvažoval o důchodu, tak bych to možná zvážil, ale já se do důchodu nechystám,“ dodal.

Tomu se nediví politolog Jan Charvát: „Miroslav Kalousek v české politice určitě neřekl poslední slovo. Jeho deklarovaný zájem o kandidaturu do Evropského parlamentu může být jeho snahou, aby se o něm stále mluvilo. Možná chtěl také trochu postrašit TOP 09 a celou koalici SPOLU. Nezapomeňme, že hnacím motorem všech politiků je také jejich ego. A to se i tady mohlo projevit,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz.

Miroslav Kalousek (63)

Ministr financí ČR (2007–2009 a 2010–2013)

Poslanec PČR (1993–2021)

Předseda TOP 09 (2015–2017)

Předseda KDU-ČSL (2003–2006)

Pro ODS to bylo nepřijatelné

Miroslav Kalousek je pro řadu koaličních politiků na společné kandidátce do europarlamentu nepřijatelný. Premiér Fiala se dokonce vyjádřil, že si takovou kandidaturu nedovede představit. Alexandr Vondra se odkázal na dohodu, že na společné kandidátce nebudou tzv. „skokani“, tedy ti, kteří mohou díky preferenčním hlasům výrazně zahýbat pořadím kandidátů. „Je dohoda, že od určité hranice nebudou žádní skokani, a Kalousek by byl určitě skokanem,“ řekl. Kandidátka SPOLU se nerodila jednoduše, a tak je takový zájem pochopitelný. Stejně jako je zřejmé, že je pro samotnou atraktivitu koalice kontraproduktivní. Sama koalice se dobrovolně připravila o nabídku zajímavých osobností.

Kalousek je zkušený hráč, myslel tím něco jiného

Miroslav Kalousek je bezesporu jedním z nejzkušenějších politiků u nás. O tom svědčí i jeho odpověď pro Novinky.cz na otázku, zda i nadále podporuje koalici SPOLU: „Zatím nevidím žádnou další alternativu, ale nemusí být nutně všem dnům konec.“

Redakce se proto zeptala politologa Jana Charváta, zda tím vlastně Kalousek nenaznačuje, že chce například vybudovat novou stranu. „Takto ta slova možná vyložit lze, ale nedomnívám se, že by to tak bylo. Miroslav Kalousek si je dobře vědom toho, že má silnou podporu na sociálních sítích, ale obecně je vnímán jako jeden z velmi problematických politiků, jehož podpora ve společnosti je nízká. To dokazují i mnohé průzkumy. Ostatně o tom, že si je toho vědom, svědčí i jeho rozhodnutí odejít z politických funkcí při zrodu koalice SPOLU. V tom by jeho situace byla složitá a on si toho je dobře vědom,“ říká politolog Jan Charvát.

Je tu prostor pro novou politickou stranu?

Podle průzkumu agentury Median z letošního podzimu je zřejmé, že roste skupina lidí, která není spokojena ani s vládou, ani s opozicí. Z průzkumu vyplývá, že přibližně desetina voličů koalice Spolu z roku 2021 by nyní k volbám vůbec nešla. A pětina voličů ODS TOP 09 a KDU nyní není rozhodnutá, koho volit. V případě voličů koalice Pirátů a STAN z voleb 2021 nyní váhá přibližně desetina. Data průzkumu však nenaznačují, že by tito voliči ve větší míře chtěli podpořit například hnutí ANO. Sami sociologové z Medianu formulovali hypotézu, že se otevírá prostor pro vznik nové nepopulistické strany.

O tom, že je zde prostor pro další politickou stranu, je přesvědčen i politolog Jan Charvát: „Prostor je tu dokonce pro několik politických stran, ale to neznamená, že jej dokáže někdo vyplnit. Především je problém naleznout dostatečně charismatickou osobnost, která by to dokázala a která se na to zároveň už dlouhodobě připravuje. Potřeba připravenosti byla vidět i u prezidentské volby, Petr Pavel se na ni připravoval několik let. A to se týká všech spekter, kde nějaké volné místo pro politickou stranu je. Bezesporu je zde prostor pro autentickou levicovou stranu, tou se však zřejmě nemůže stát SOCDEM, která svůj potenciál vyčerpala, a platí u ní, že nemá charismatického lídra. Jejímu předsedovi nelze vyčítat zápal pro věc, ale lídrem tohoto typu prostě není. Levici by spíše nyní pomohla osobnost typu Miloše Zemana, tedy razantního politika, za kterým se všichni spojí.“

Liberálové čekají na lídra, který nikdy nepřijde

Ještě horší situace s hledáním lídra je u středových stran, tedy u těch voličů, kteří jsou zklamáni současnou pětikoalicí. Bezpochyby má Miroslav Kalousek schopnost dát takovou stranu dohromady, možná je i schopen na ni sehnat nemalé peníze, ale hledání lídra, který by tyto voliče sjednotil, je vlastně nemožné. „U středových liberálních voličů vidíme snahu o nalezení jejich strany již od devadesátých let, můžeme připomenout třeba ODA, US, SZ, ale i třeba TOP 09 a Piráty. Tam se čeká na nějakou morální autoritu, kterou byl Havel. Nechci to zjednodušovat, ale je to jakési volání po ‚morálním kýči‘. Takový vůdce tu však není a zřejmě ani nepřijde. Proto je velice těžké očekávat, že se na této části spektra brzy vybuduje nějaká úspěšná nová strana,“ říká politolog Jan Charvát.

Zdroj: autorský článek, novinky.cz, seznam.cz

KAM DÁL: Vláda komunikovat neumí. Premiér se zesměšnil